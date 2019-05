Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea a fost intr-adevar lunga in cel mai recent episod „Game of Thrones“, iar cateva personaje importante nu au mai prins lumina zilei. Atentie! Urmatorul text contine multe spoilere, asa ca daca nu ati vazut episodul 3 din sezonul 8, mai bine bateti in retragere. Considerati ca ati fost avertizati!

- Fostul șef al CIA apare infațișat ca un simplu om din Winterfell, stand la coada pentru o porție de supa, in timp ce nordul se pregatește de invazia Regelui Nordului și armata lui de morți. Fara nicio replica, Cohen este servit de catre Ser Davos Seaworth, interpretat de actorul Liam Cunningham. …

- David S. Cohen, fost director adjunct al CIA in perioada președintelui american Barack Obama, a avut o apariție speciala in sezonul al optulea al serialului de succes "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones", in rolul unui cetațean al Winterfell, potrivit dailymail.co.uk, mediafax.Cel de-al doilea…

- Ca sa nu te mai perpelești atat pana luni seara, baieții de la HBO iți aduc 14 poze din care sa te prinzi un pic de firul poveștii din cel de al doilea episod. Dupa primul episod numit ”Winterfell”, totul a fost invaluit in mister. Pentru cel de al doilea episod al sezonului 8 ”Game... View Article

- Doua saptamani și jumatate te despart de primul episod al sezonului 8 din Game of Thrones. Insa pe marile ecrane s-au facut deja primele vizionari. Eroina principala, Emilia Clarke a fost vedeta lansarii de la New York la doar cateva saptamani dupa ce a vorbit de cele doua anevrisme cerebrale prin care…

- Fanii „Game of Thrones / Urzeala tronurilor” se pregatesc pentru ultimul sezon al seriei pornind într-o vânatoare de indicii prin care vor gasi, pe rând, șase Tronuri de fier ascunse de producatorii serialului în diferite colțuri ale lumii.Postul HBO a ascuns…

- Sezonul final, alcatuit din sase episoade, va fi lansat in luna aprilie si va aduce deznodamantul bataliei pentru Westeros - la aproape doi ani dupa sfarsitul sezonului anterior.HBO a evitat cu meticulozitate scurgerea de informatii despre ultima parte a acestei francize de succes, asadar…