- Dintre principalii indici ROBOR doar unul a crescut miercuri, arata datele Bancii Naționale a Romaniei (BNR), in condițiile in care aceasta este prima zi dupa anunțarea „taxei pe lacomie”, conform Mediafax.Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum…

- Documente atasate: Masuri fiscal bugetare Guvernul a anuntat, marti, unele masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019, una dintre acesta fiind scutirea firmelor de constructii de la plata contributiilor sociale in urmatorii 10 ani, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31…

- Dobanzile au continuat sa scada, miercuri, pe piata monetara, dupa interventia in piata a Bancii Nationale a Romaniei (BNR) de luni. Indicii ROBOR au scazut pe toate scadentele, fara exceptie, mai pronuntat pe scadentele medii. La cat a ajuns ROBOR la...

- Din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR) reiese ca indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a scazut luni, pe piata interbancara, la 3,26% pe an, de la 3,29% cat era vineri. Conform datelor BNR, la inceputul acestui an, ROBOR la…

- Indicii ROBOR, schimbari spectaculoase la inceput de saptamana, conform economica.net., iar mulți dintre cei care au credite se vor bucura. ROBOR reprezinta rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele in lei. Indicele se stabileste zilnic de BNR. Este vorba despre media aritmetica…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut, vineri, la 3,17%, dupa o zi de stagnare la 3,15%, arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a stagnat luni la 3,14%, dupa cresterea de vineri fata de nivelul de 3,10% cat a fost inregistrat joi, arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).