Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,03%, cel mai mic nivel din ultimele sase luni, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal în funcţie…

- ROBOR la 3 luni a stagnat, miercuri, pentru a saptea zi consecutiv. Indicele in functie de care sunt calculate dobanzile la multe dintre creditele in lei este miercuri de 3,04%, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In 10 decembrie, ROBOR la 3 luni a scazut de la 3,08%…

- Nivelul ROBOR este imputabil intregii tari, el depinde de realitatile din tara si in primul rand de rata inflatiei, situație in care nu se poate spune ca bancile sunt lacome deoarece cresc acest indice, a declarat Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR). El a subliniat…

- Nivelul ROBOR este imputabil intregii tari, el depinde de realitatile din tara si in primul rand de rata inflatiei si atunci nu se poate spune ca bancile sunt lacome, deoarece cresc acest indice din cauza unor dereglari ale sistemului economic, sustine Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca…

- Nivelul ROBOR este imputabil intregii tari, el depinde de realitatile din tara si in primul rand de rata inflatiei si atunci nu se poate spune ca bancile sunt lacome deoarece cresc acest indice din cauza unor dereglari ale sistemului economic, a declarat marti seara, la Digi 24, Adrian Vasilescu,…

- Guvernul propune ca, de la 1 ianuarie 2019, sa se aplice institutiilor financiar bancare o taxa denumita 39; 39;taxa pe lacomie, in cazul in care ratele ROBOR la 3 si 6 luni depasesc o anumita valoare, impactul acestei masuri putand ajunge la trei miliarde de lei, a anuntat marti, la Palatul Victoria,…

- BNR a mentinut, de asemenea, si nivelul rezervelor minime obligatorii la lei si valuta, pe palierul de 8%. Referitor la acest nivel, guvernatorul Mugur Isarescu a explicat ca nivelul rezervelor minime obligatorii (RMO ) la lei va fi diminuat atunci când nu vor mai aparea perioade de exces de…

- Indicii ROBOR, schimbari spectaculoase la inceput de saptamana, conform economica.net., iar mulți dintre cei care au credite se vor bucura. ROBOR reprezinta rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele in lei. Indicele se stabileste zilnic de BNR. Este vorba despre media aritmetica…