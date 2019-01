Stiri pe aceeasi tema

- Primele doua sedinte de tranzactionare din 2019 nu au adus miscari spectaculoase pe piata valutara, evolutia perechii euro/leu fiind una calma, in timp ce „taxa pe lacomie” a continuat sa produca efecte, prin scaderea indicilor ROBOR. Deschiderea de joi a pietei valutare a gasit euro pe crestere, cu…

- Indicii ROBOR scad si ating noi minime ale ultimelor sase luni si jumatate. ROBOR 3M a scazut la 2,97%, fata de 2,99%, nivelul anuntat ieri si atinge un nou minim al ultimelor sase luni si jumatate. ROBOR 6M a scazut la 3,28%, cel mai scazut nivel din 29 iunie 2018. ROBOR la trei luni a scazut […] The…

- Prima sedinta a pietei valutare din acest an nu a fost de bun augur pentru leu, care s-a depreciat in linie fata de principalele valute. In schimb, „taxa pe lacomie” pare a da batai de cap bancilor, care au „ales” sa scada valoarea indicilor ROBOR. Cursul euro a crescut de la 4,6639 lei, la finalul…

- Decizia BNR de a mentine dobanda-cheie la 2,50% pe an, nivel stabil din luna mai, care s-a bazat pe faptul ca rata anuala a inflatiei va decelera spre 3,5%, dar si operatiunea de tip repo de luni, cand banciles-au imprumutat cu 12,3 miliarde lei, s-au reflectat in scaderea indicilor ROBOR. BNR a mentinut,…

- BNR a mentinut, de asemenea, si nivelul rezervelor minime obligatorii la lei si valuta, pe palierul de 8%. Referitor la acest nivel, guvernatorul Mugur Isarescu a explicat ca nivelul rezervelor minime obligatorii (RMO ) la lei va fi diminuat atunci când nu vor mai aparea perioade de exces de…

- Ieri a avut loc ultima sedinta de politica monetara a BNR din 2018, unde s-a decis mentinerea dobanzii-cheie la 2,50% pe an, nivel stabil din luna mai. De asemenea, s-a mentinut si rata dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,50% pe an si rata dobanzii aferente facilitatii de creditare la 3,50%…

- Bancile comerciale au atras de la cea centrala peste 12,3 miliarde lei, la o dobânda de 2,5%, egala cu cea de politica monetara. Indicele ROBOR la trei luni, utilizat la calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, a scazut de la 3,29 la 3,26%, iar cel la șase…

- Leul a avut ieri o zi linistita in care s-a apreciat fata de principalele valute, in conditiile in care si indicii ROBOR au avut o evolutie descendenta. In opinia analistilor grupati in cadrul CFA Romania, peste 12 luni inflatia va fi de 4,49% iar valoarea medie a cursului euro pentru acelasi orizont…