Indicii ROBOR au explodat Aceasta creștere va afecta pe cei care au contractat credite cu dobânda variabila și care vor fi nevoiți sa scoata mai mulți din bani din buzunare când vor trebui sa își achite ratele. O analiza a celor de la Unicredit Bank indica o încetinire a ritmului de crestere a economiei âna la 3,7% în 2018 si la 3,3% anul viitor pe fondul înaspririi conditiilor financiare, a spatiului limitat pentru stimuli fiscali si a cresterii mai lente a veniturilor populatiei. Indicele ROBOR la trei luni, utilizat la calcularea dobânzilor la majoritatea… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a stagnat, luni, la 3,13%, arata datele transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare lei cu dobanda variabila,…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut, joi, la 3,13%, de la 3,16% miercuri, arata datele transmise de Banca Naționala a Romaniei (BNR).Un nivel mai scazut de atat a fost consemnat joi 20 septembrie, de 3,10%,…

- Tensiunile comerciale la nivel mondial, in principal „razboiul taxelor vamale” dintre SUA si China, afecteaza majoritatea economiilor emergente. Leul nu este ocolit de acest fenomen, el depreciindu-se ieri in fata principalelor valute. Cursul euro a crescut de la 4,6430 la 4,6435 lei, intr-o sedinta…

- Leul pare inca ferit de criza prin care trec multe dintre cele mai importante monede emergente, afectate de nivelul ridicat al datoriei lor publice si de majorarea plasamentelor in dolari, stimulate de cresterea dobanzilor de catre Fed. In opinia analistilor exista posibilitatea aparitiei unei crize…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi, pentru a doua zi consecutiv, ajungand la nivelul de 3,31%, fața de 3,29% cat a fost miercuri, informeaza Banca Nationala a Romaniei (BNR). In plus, indicele ROBOR la 6 luni,…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut miercuri, pentru prima data dupa patru zile, la nivelul de 3,29%, fata de 3,27% cat a fost marti, informeaza Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la valoarea de 3,28%, de la 3,26%, cat inregistra marti, informeaza Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR) reiese ca indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut luni la valoarea de 3,28%, de la 3,30%, cat inregistra vineri. Si indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor…