Indicele ROBOR scade pe final de an: cat este ROBOR la 3 luni si ce se intampla cu ratele la credite

- Decizia BNR de a mentine dobanda-cheie la 2,50% pe an, nivel stabil din luna mai, care s-a bazat pe faptul ca rata anuala a inflatiei va decelera spre 3,5%, dar si operatiunea de tip repo de luni, cand banciles-au imprumutat cu 12,3 miliarde lei, s-au reflectat in scaderea indicilor ROBOR. BNR a mentinut,…

- BNR a mentinut, de asemenea, si nivelul rezervelor minime obligatorii la lei si valuta, pe palierul de 8%. Referitor la acest nivel, guvernatorul Mugur Isarescu a explicat ca nivelul rezervelor minime obligatorii (RMO ) la lei va fi diminuat atunci când nu vor mai aparea perioade de exces de…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la 3,39%, de la 3,35%, nivel atins miercuri, urmat si de ceilalti indici, aflati la maximele anului, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei – BNR. Cel mai…

- Lipsa acestor bani a facut ca în piața monetara sa apara un deficit de lichiditate, care a adus cu el o creștere a indicilor ROBOR. Evoluția ascendenta s-ar putea tempera la sfârșitul lunii, atunci când urmeaza ca Finanțele sa „verse" în piața 8 miliarde de lei,…

- Aceasta creștere va afecta pe cei care au contractat credite cu dobânda variabila și care vor fi nevoiți sa scoata mai mulți din bani din buzunare când vor trebui sa își achite ratele. O analiza a celor de la Unicredit Bank indica o încetinire a ritmului de crestere…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut puternic vineri la 3,28%, de la 3,17% joi, nivel la care a stagnat trei zile, potrivit datelor transmise de Banca Naționala a Romaniei - BNR și publicate de ...

- ROBOR in scadere marți. Cu cat s-au redus indicii la 6 luni si 9 luni Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut marti la 3,17%, de la 3,18% luni, revenind la nivelul de vineri, potrivit datelor transmise de Banca Nationala…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut, joi, la 3,13%, de la 3,16% miercuri, arata datele transmise de Banca Naționala a Romaniei (BNR).Un nivel mai scazut de atat a fost consemnat joi 20 septembrie, de 3,10%,…