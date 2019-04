Indicele ROBOR scade pe 5 din cele 8 scadente: ce se intampla cu ROBOR la 3 luni

Stiri pe aceeasi tema

- Vesti bune pentru romani de la BNR inainte de Paste. Ce se intampla miercuri cu indicele ROBOR. Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,39%, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- Indicele la trei luni, utilizat la calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, a urcat de la 3,34 la 3,36%, maximum al ultimelor cinci luni, iar cel la șase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, de la 3,38 la 3,42%, vârf al ultimelor patru luni.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 3,23%, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile…

- Indicii ROBOR au crescut semnificativ in prima sedinta a saptamanii din piata monetara, in special pe scadente scurte, inclusiv la 3 luni. Indicii au crescut si pe celellate scadente, cu o singura exceptie, insa cu amplori mai reduse.

- „Indicele ROBOR a fost introdus in anul 2010 in calculul dobanzilor aferente ratelor, prin Ordonanta 50. In cadrul discutiilor purtate de ministrul Teodorovici cu reprezentantii bancilor pe tema asa-zisei taxe pe lacomie, transformata de curand in taxa pe harniciei s-a luat in calcul eliminarea indicelui…

- Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculeaza costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabila, a urcat marți la 3,12% pe an, de la 3,10% pe an luni, potrivit datelor publicate de Banca Naționala a României (BNR).La începutul acestui…

- Veste buna pentru mii de romani care vor sa-si ia o locuinta. Prima casa ramane la fel, dupa ce oficialii au luat in calcul sa transforme programul intr-unul social. Si se mai pregateste ceva: autoritatile iau in calcul eliminarea ROBOR. Asta ar putea duce la recalcularea si modificarea milioanelor…

- ROBOR reprezinta rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele in lei. Indicele se stabileste zilnic ca medie aritmetica a cotatiilor practicate de 10 banci selectate de Banca Nationala.