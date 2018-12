Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor publicate joi de Banca Naționala a Romaniei, idicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut joi la 3,02% de la 3,03% luni.Un nivel mai redus de atat a fost inregistrat la data de 21 iunie 2018, cand a fost…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut joi la 3,02% de la 3,03% luni, urmand tendinta inceputa luni, arata datele afisate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,16%, cel mai mic nivel din ultimele sapte saptamani, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal în funcţie…

- Banca Nationala a Romaniei a injectat, luni, in piata bancara, 5,315 miliarde de lei, printr-o operatiune de tip repo cu scadenta la 7 zile, la o dobanda de 2,5% pe an, egala cu dobanda cheie. De asemenea, BNR a afisat, in prima parte a zilei de luni, un nivel mediu al dobanzii la depozitele…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut miercuri la 3,35-, de la 3,32-, nivel atins marti, urmat si de ceilalti indici, care au atins maximele anului, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei - BNR.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut marti la 3,32%, de la 3,30%, nivel atins luni, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei - BNR. Cel mai ridicat nivel al indicelui ROBOR la 3 luni…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,28%, cel mai mare nivel din 24 august pana in prezent, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal în…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 3,17% pentru a doua zi consecutiv, dar indicele ROBOR la sase luni a avansat la 3,44%, cel mai mare nivel din luna august pana in prezent, potrivit datelor publicate de Banca Nationala…