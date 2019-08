Indicele ROBOR la trei luni creşte vineri la 3,08% pe an La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99%, in timp ce la 2 august 2018 consemna o valoare de 3,47%. ROBOR la 6 luni, utilizat la calculul dobanzilor pentru credite ipotecare in lei cu dobanda variabila, a ramas la valoarea de 3,19%, cat a raportat joi BNR, ROBOR la 9 luni a coborat usor la 3,28% (3,29% joi), iar indicele ROBOR la 12 luni a scazut la 3,33% pe an, cu 0,01 puncte procentuale mai putin fata de joi. Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, pentru al doilea trimestru este de 2,63% pe an, acesta fiind calculat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

