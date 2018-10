Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a României - BNR a adoptat, miercuri, Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 17/2012 privind unele conditii de creditare, cu modificarile si completarile ulterioare, a informat institutia.

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a aprobat noile reguli privind restrictionarea creditarii populatiei prin limitarea gradului de indatorare in cazul creditelor de consum si ipotecare. In cazul imprumuturilor in lei, gradul maxim de indatorare va fi de 40%,…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,43%, cel mai mare nivel din februarie 2014, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal în funcţie…