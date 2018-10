Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 3,17% pentru a doua zi consecutiv, dar indicele ROBOR la sase luni a avansat la 3,44%, cel mai mare nivel din luna august pana in prezent, potrivit datelor publicate de Banca Nationala…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a facut, luni, a saptea operatiune repo din acest an, in valoare de 9,7 miliarde de lei, arata datele afisate de institutie, rostogolind-o pe cea de saptamana trecuta, intr-o noua incercare de a opri cresterea indicilor ROBOR.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut, vineri, la 3,17%, dupa o zi de stagnare la 3,15%, arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Cel mai recent, acest indice a mai fost aproape de acest nivelul in data de…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut, miercuri, la 3,15%, de la 3,14% marti, dupa trei zile de stagnare, arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, este cotat marti la 3,14%, a trei zi de stagnare, dupa cresterea de vineri de la nivelul de 3,10% cat a fost inregistrat joi, arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).…

- Dupa doua saptamani de pauza, Banca Nationala a Romaniei – BNR – a facut, luni, o operatiune repo in valoare de 12,17 miliarde de lei, suma pe care nu a mai plasat-o din 1 octombrie 2012, cand a solicitat si si-a adjudecat 12,6 miliarde de lei, reiese din raportarile pietei interbancare. Operatiunile…

- "Dupa datele pe care le avem, sistemul bancar romanesc a trecut din pozitia de creditor in cea de debitor. Sa vedem in ce masura se confirma. Sunt mai multi factori care au contribuit la acest lucru. Noi i-am prezentat in trecut, in repetate randuri. Nu este niciun mister cu evolutia lichiditatii.…

- BNR le-a dat astazi bancilor 10,5 mld. lei in prima operatiune repo organizata in 2018, prin care banca centrala achizitioneaza temporar titluri de stat aflate in portofoliul institutiilor de credit oferindu-le lichiditate. Dobanda la care sumele au fost oferite a fost de 2,5% - egala cu…