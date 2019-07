La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99%, iar in 26 iulie 2018 - 3,46%.



ROBOR la 6 luni, utilizat la calculul dobanzilor pentru credite ipotecare in lei cu dobanda variabila, a coborat la 3,23%, de la 3,25%, ROBOR la 9 luni a ajuns de la 3,35% (3,38% joi), iar indicele ROBOR la 12 luni a scazut cu 0,03 puncte procentuale, la 3,40% pe an.



Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, pentru al doilea trimestru este de 2,63% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice ale tranzactiilor…