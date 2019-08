Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,06%, potrivit datelor publicate, miercuri, de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Totodata, indicele ROBOR la 6 luni a coborat la 3,15%, cel mai scazut nivel din iunie 2018, anunta…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 3,08%, dar indicele ROBOR la 6 luni a coborat la 3,17%, cel mai scazut nivel din iunie 2018 pana in prezent, potrivit datelor publicate, luni, de Banca Nationala a Romaniei (BNR),…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,10%, cel mai coborat nivel din ultimele 4 luni, potrivit datelor publicate, marti, de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Joi, ROBOR la 3 luni a coborat la 3,13-. Vineri, indicele a scazut la 3,11-, cel mai coborat nivel din 18 martie, cand a fost 3,10-. Totodata, indicele ROBOR la 6 luni a scazut de la 3,29- la 3,26-. Acesta este cel mai coborat nivel din 13 martie, cand a fost tot 3,26-. ROBOR (Romanian Interbank Offer…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,13%, iar ROBOR la 6 luni, cel mai scazut nivel din martie pana in prezent, potrivit datelor publicate, joi, de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a coborat la 3,21%, cel mai mai scazut nivel din ultimele trei luni, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,23%, cel mai mic nivel din ultimele doua luni si jumatate, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,24%, cel mai mic nivel din ultimele doua luni, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).