Miercuri, ROBOR la 3 luni a scazut la 3,06%. Joi, acesta a coborat la 3,05%. Totodata, vineri, indicele ROBOR la 6 luni a scazut de la 3,15% la 3,14%. Acesta este cel mai scazut nivel din 21 iunie 2018, cand a fost 3,07%.



ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobanzii la care se imprumuta, intre ele, institutiile bancare din Romania, in lei, iar evolutia sa este legata, in principal, de nivelul de lichiditate existent in piata.



BNR a publicat, la inceputul lunii mai, indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care va…