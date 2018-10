Indicele ROBOR la 3 luni creste pentru a treia sedinta consecutiva din aceasta saptamana: la cat este cotat astazi

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR creste pe majoritatea scadentelor in prima sedinta a acestei saptamani, 22 octombrie, insa ceva mai moderat decat la finalul saptamanii trecute cand ROBOR la 3 luni a acumulat 0,11 puncte procentuale. Aflati din materialul de mai jos la...

- Indicele ROBOR la 3 luni a crescut ceva mai mult in sedinta de astazi, 19 octombrie, dupa o perioada de cateva saptamani in care a inregistrat evolutii minore. Majorari semnificative s-au vazut si in cazul celorlalte scadente.

- Indicele ROBOR a inregistrat cresteri minore in sedinta de astazi, 8 octombrie, pe 6 dintre cele 8 scadente. Aflati din materialul de mai jos cum s-a situat indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza majoritatea dobanzilor la creditele...

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut, joi, la 3,13%, de la 3,16% miercuri, arata datele transmise de Banca Naționala a Romaniei (BNR).Un nivel mai scazut de atat a fost consemnat joi 20 septembrie, de 3,10%,…

- ROBOR la sase luni scade la 3,42%, iar indicele la trei luni a ramas la 3,27% pentru a treia sedinta consecutiva. ROBOR la trei luni a ramas la 3,27% pentru a treia sedinta consecutiva. Pe 14 august, ROBOR 3M a ajuns la 3,26%, cea mai scazuta valoare din 2 iulie 2018 cand BNR a anuntat o […]

- ROBOR la trei luni a crescut la 3,28%, fata de 3,26%, cotatia din sedinta precedenta cand a ajuns la cea mai scazuta valoare din 2 iulie 2018 cand BNR a anuntat o cotatie de 3,24%.ROBOR la sase luni a scazut la 3,42%, fata de 3,43%, nivelul din sedinta precedenta, egal cu cel mai scazut…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la valoarea de 3,28%, de la 3,26%, cat inregistra marți, informeaza Banca Nationala a Romaniei (BNR), scrie Mediafax.Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul…

- Potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei, indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,36%. Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele…