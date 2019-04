Indicele ROBOR la 3 luni a urcat la 3,39%, cel mai ridicat nivel din ultima jumătate de an Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a urcat la 3,39%, cel mai mare nivel din ultimele sase luni, potrivit BNR. ROBOR la trei luni este indicatorul principal în funcţie de care se calculează dobânzile variabile la creditele în lei. Miercuri, indicele a rămas la 3,38% pentru a treia oară consecutiv. Joi, acesta a urcat la 3,39%, cel mai mare nivel din 25 octombrie 2018, când a fost tot 3,39%. Totodată, indicele ROBOR la şase luni a stagnat la 3,42%. ROBOR (Romanian Interbank… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

