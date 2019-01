Indicele ROBOR a crescut astazi pe toate scadentele, in unele cazuri aproape dublandu-se: cat este ROBOR la 3 luni

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR se apropie din nou de 3%! Dupa doua saptamani in care indicele in baza caruia se calculeaza dobanzile la creditele in lei a scazut, luni acesta a fost cotat la 2.97%, aproape la fel ca la...

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza majoritatea creditelor in lei cu dobanda variabila de pe piata interbancara, continua sa scada pentru pentru a 6-a sedinta consecutiva din 2019, 10 ianuarie. Aflati din materialul de mai jos...

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat, in sedinta de marti, mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50% pe an si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in valuta ale institutiilor de…

- Dintre principalii indici ROBOR doar unul a crescut miercuri, arata datele Bancii Naționale a Romaniei (BNR), in condițiile in care aceasta este prima zi dupa anunțarea „taxei pe lacomie”, conform Mediafax.Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum…

- Conform datelor BNR, la inceputul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%. In perioada similara a anului trecut, respectiv 6 decembrie 2018, indicele era 2,18% pe an. In ceea ce priveste indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila,…

- Potrivit datelor publicate de Banca Naționala a României, indicele ROBOR la 3 luni, în functie de care se calculeaza costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabila, a scazut luni, la 3,19%, de la 3,20% vineri.De asemenea, indicele ROBOR la 6 luni, utilizat…

- Dobanzile au continuat sa scada, miercuri, pe piata monetara, dupa interventia in piata a Bancii Nationale a Romaniei (BNR) de luni. Indicii ROBOR au scazut pe toate scadentele, fara exceptie, mai pronuntat pe scadentele medii. La cat a ajuns ROBOR la...

- Potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei, ROBOR 3M a scazut si astazi si a ajuns la 3,32%, dupa ce saptamana trecuta a inregistrat cresteri in patru sedinte din cinci. Indicele ROBOR 6M a stagnat la 3,53%. ROBOR la trei luni a scazut la 3,32%, fata de 3,34%, nivelul de ieri. Joi, 25…