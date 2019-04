Indicele ROBOR a atins maximul ultimelor 5 luni: 3,38%

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, în baza caruia se calculeaza dobânzile pentru majoritatea creditelor în lei, a atins joi nivelul de 3,38%, cea mai mare valoare din ultimele 5 luni, potriit Bancii Nationale a României.

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a urcat la 3,34%, cel mai ridicat nivel din ultimele 5 luni, potrivit BNR. ROBOR la trei luni este indicatorul principal în funcţie de care se calculează dobânzile variabile…

- Luni, ROBOR la 3 luni a urcat la 3,23%. Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a urcat la 3,23%, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza…

- Euro ramane la 4,74 lei, aproape de cursul anuntat ieri de BNR. Luni, moneda europeana a atins cea mai scazuta valoare, in fata leului, din 15 februarie 2019. Pe 25 ianuarie, euro a atins cel mai ridicat nivel din istorie in fata leului: 4,7648 lei/euro. Moneda europeana a inceput sa creasca dupa…

- La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era cotat la 2,99%, iar în perioada similara a anului trecut, respectiv 19 februarie 2018, indicele era 2,09% pe an. Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobânda…

- Totodata, indicele ROBOR la sase luni a urcat la 3,36-, cel mai mare nivel din 10 decembrie 2018, cand a fost 3,36-. ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobanzii la care se imprumuta, intre ele, institutiile bancare din Romania, in lei, iar evolutia sa este legata, in principal,…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,15%, cel mai mare nivel din ultimele doua luni si jumatate, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 2,88%, dar indicele ROBOR la 6 luni a crescut, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal în funcţie…