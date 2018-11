Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Cretu si Iulian Circiumaru, fondatorii serviciului 7card, furnizor de abonamente de activitati recreative, sport si wellness pentru angajatii din Romania, au investit 100.000 de euro in amenajarea unui spatiu de coworking in apropiere de Piata Romana din Bucuresti. Continuarea pe…

- “Suntem pregatiti sa ne extindem spre noi tari din Europa care au nevoie de expertiza noastra si analizam deja inca doua noi piete pe care sa le exploram.” CITR, principalul jucator al pietei de insolventa din Romania in ultimii zece ani, face prima mutare pentru extinderea in afara tarii…

- Cea mai mare crestere din septembrie a fost consemnata de Petrom, cel mai valoros emitent de la Bucuresti, dupa ce valoarea de piata a companiei controlate de OMV a crescut cu peste 7% A doua cea mai mare crestere a lunii a fost consemnata de Nuclearelectrica (SNN), ale carei actiuni au avansat…

- Indicele BET, referinta Bursei de la Bucuresti, a crescut cu 1,6% in septembrie, luna in care a realizat de altfel si cea mai mare crestere zilnica din luna iunie incoace (1,42%). La nivel european, indicele Euro STOXX 600 a scazut cu 0,26%, in timp ce bursa americana a avansat cu 0,41%,…

- Numarul companiilor ce cola­boreaza cu tarile vorbitoare de limba germana sunt in crestere, fapt care a deter­minat managerii sa in­vesteasca in cursuri de profil pentru angajati, a spus Cristiana Zanea in cadrul emisiunii de business ZF Live. „Primul nostru proiect a fost la o firma de constructii…

- Vanzarile Ford au crescut luna trecuta in Europa cu 1,4% fata de perioada similara a anului trecut la 74.300 de unitati, pe masura ce SUV-urile EcoSport si Kuga au sustinut vanzarile, potrivit datelor Automotive News Europe. In prezent SUV-urile au ajuns sa reprezinte mai bine de 20% din vanzarile…

- ♦ Valoarea de piata a celui de al doilea cel mai valoros emitent local de pe piata bucuresteana de capital a crescut cu peste 9% in ultimul an ♦ Romgaz este al patrulea cel mai tranzactionat emitent de la Bucuresti in ultimul an, cu tranzactii de 0,969 miliarde lei. Romgaz Medias (SNG),…

- Importurile de ingrasaminte chimice au ajuns la 500 milioane de euro in 2017 fata de zero in anii ’90, in conditiile in care Romania este pe locul patru in Uniunea Europeana la productia de gaze, principala materie prima pentru ingrasaminte. Potrivit datelor de la Institutul National de Sta­tistica,…