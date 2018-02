Stiri pe aceeasi tema

- Indicele Dow Jones Industrial Average a pierdut la finalul sedintei de vineri 666 de puncte, cea mai mare cadere inregistrata din iunie 2016, scaderea fiind alimentata de temerile privind inflatia si o posibila crestere a dobanzilor. BBC pune scaderea indicelui bursei americane cu 2,5%,…

- „Ramura de maslin” sau Turcia contra Statelor Unite in nordul Siriei Intervenția Turciei in Siria divide inca o data Occidentu. Principalul beneficiar este Rusia, care iși vede influența crescand in regiune și in relațiile cu Turcia. Puncte cheie: Operatiunea militara „Ramura de maslin",…

- Companiile americane au „adapostit” pentru mult timp profiturile de peste hotare in alte tari. Acum vine scadenta facturii, scrie The Wall Street Journal. Revizuirea fiscala din decembrie anul trecut din SUA a dat multor companii americane ceea ce au vrut pe partea de taxe si impozite. Insa,…

- Romania este urmata in ierarhia mondiala de echipa Turciei, antrenata de Mircea Lucescu – 735 de puncte. Lider este Germania, cu 1602 puncte, urmata de Brazilia – 1483 de puncte si de Portugalia – 1358 de puncte. Primele zece pozitii in clasamentul FIFA-Coca Cola sunt neschimbate fata…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a urcat o pozitie in clasamentul FIFA si se afla pe locul 40, cu 737 de puncte, conform topului dat publicitatii joi. Romania este urmata in ierarhia mondiala de echipa Turciei, antrenata de Mircea Lucescu – 735 de puncte, noteaza News.ro . Lider este Germania,…

- Marile puteri de pe piața tehnologiei informaționale sunt ușor de reperat. Google, Facebook și Amazon domina in aceste zone, spune The Wall Street Journal. Intrebarea lansata și analizata de publicația americana este: ar trebui piața fragmentata pentru a crea noi oportunitați?

- McDonald`s a ramas cea mai de succes franciza din lume si in anul 2017, potrivit topului Franchise 500 realizat de publicatia Entrepreneur. Lantul de restaurante de tip fast food vinde 454 de milioane de kg de carne de vita si peste 500 de milioane de cafele, in fiecare an, doar in Statele…

- Unul dintre principalii indici ai bursei de pe Wall Street, Dow Jones Industrial Average, a depasit marti, pentru prima data in istorie, pragul de 26.000 de puncte, sustinut de rezultatele trimestriale bune ale companiilor americane si de indicatorii economici pozitivi, transmite Reuters.

- Politica fiscala expansionista a slabit finantele publice ale Romaniei. Fitch estimeaza ca deficitul bugetului general al Romaniei a atins 3% din PIB in 2017, nivel neschimbat fata de 2016, dar este peste cel de 0,8% consemnat in 2015. Pragul unui deficit bugetar de 3% din PIB prevazut in tratatul de…

- Peste o suta de sefi de intreprinderi americane au semnat o petitie in care ii cer Congresului SUA sa voteze o lege care sa-i protejeze pe asa-numitii ''dreamers'' (visatori), tineri fara documente sositi in SUA cand erau copii, relateaza joi AFP. Petitia, data publicitatii…

- Apple si alte companii americane din industria tehnologiei ar putea repatria in Statele Unite, in 2018, pana la 400 de miliarde de dolari, in urma modificarilor in legislatia fiscala adoptate la sfarsitul anului trecut, potrivit estimarilor firmei de cercetare a pietei GBH Insights, relateaza CNBC.”Dupa…

- La mai mult de un an de cand liderii republicani au promis investigarea implicarii Rusiei in alegerile prezidențiale din Statele Unite, senatorii americani cer anchetarea autorului raportului privind legaturile dintre Donald Trump și Rusia. Aceștia cer Departamentului Justiției ca fostul spion britanic…

- Cartea lui Michael Wolff ”Foc și para: Inauntrul Casei Albe a lui Trump” explica de ce președintele Statelor Unite prefera sa manance la McDonald’s. Potrivit autorului, Trump se teme ca ar putea fi otravit așa ca a decis ca semipreparatele oferite de fast-food-uri sunt mai sigure decat meniurile restaurantelor.…

- Cele mai mari companii producatoare de cipuri si software, inclusiv Intel si Microsoft, se confrunta cu vulnerabilitati care fac ca un numar enorm de computere si smartphone-uri sa fie vulnerabile la hacking si reduceri ale performantei, scrie Bloomberg.

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, inchide anul in scadere, la 2,05%, fata de 2,08% in ziua precedenta, dar mult peste nivelul de 0,9% pe care il avea la finalul lui 2016. In ultimul an, Robor la trei luni a crescut…

- Catalin Ivan considera masura o ”pura ticaloșie” și spune ca inițiatorii trebuie excluși de urgența din PSD. Europarlamentarul aduce in discuție o directiva europeana și lupta UE impotriva corupției. ”Va explic in cateva randuri de ce inițiativa unor parlamentari este pura ticaloșie, și de…

- Circa doua din cinci persoane care aveau un loc de munca anul trecut se aflau sub pragul de saracie, arata datele Institutului National de Statistica (INS), preluate de Agerpres. "În anul 2016, din totalul persoanelor ocupate, cele aflate sub pragul de sărăcie au reprezentat 18,9%, cu…

- Lantul de restaurante din Statele Unite a inchis 909 unitati in 2017, pe teritoriul Statelor Unite, aproape de trei ori mai multe decat in anul precedent. Subway are 25.835 de locatii deschise, potrivit unui reprezentant, in comparatie cu 26.744 de locatii deschise in 2016. Aceste date se refera doar…

- Cele mai frecvente formulari pe care le aud politistii din partea victimelor furturilor prin imprietenire sunt ”Au spus ca au un necaz si vor doar un pahar cu apa…”, ”Pareau niste oameni de treaba…”, ”S-au recomandat a fi de la o firma de instalatii…”, iar cele mai dese urmari ”Nu am crezut niciodata…

- Intunecare. Sfarsitul visului liberal in Europa Centrala Europa Centrala si, odata cu ea, puterea de la Bucuresti se despart treptat de liberalism, privit in sensul larg, luminos, civilizational al termenului, nu neaparat in cel partizan, scufundandu-se in discursul ipocrit al „neamestecului in treburile…

- Cei mai cunoscuti lideri de opinie din mediul online, inclusiv cei care au contracte cu celebrele branduri din industria produselor de lux, au fost informati de autoritatile de reglementare din Statele Unite ale Americii ca risca sa incalce prevederile legilor privind publicitatea. Oficiali…

- Administratia americana a instituit vineri noi cerinte pentru cele 38 de tari incluse in Programul Visa Waiver (VWP), printre modificari figurand obligatia acestor tari de a folosi informatii ale contraterorismului american pentru controlul calatorilor, transmite Reuters, citand oficiali americani.…

- Ierusalimul, unilateralismul lui Trump si adancirea clivajului euro-american Recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, de catre Statele Unite (Președintele Trump), va fi judecata global și definitiv abia peste cațiva ani, in funcție de consecințele ultime ale deciziei de acum cateva…

- Primarul din Rovinari, Robert Filip, a declarat ca va initia procedurile legale pentru dizolvarea Consiliului Local. Astfel, se are in vedere organizarea unui referendum pentru consultarea cetatenilor. Edilul sustine ca alesii locali ai PNL boicoteaza sedintele institutiei si nu vor ...

- Indicele american Dow Jones a atins astazi pragul istoric de 24.000 puncte, la doar o luna de cand spargea nivelul de 23.000 puncte. Mai mult, anul acesta se dovedeste unul al recordurilor nu doar in privinta cresterilor importante de pe piata americana, ci si al unui climat bursier definit…

- Au ramas fara locuința in pragul iernii. Familia Boaghe din satul Galești, raionul Strașeni, se adapostește la vecini, dupa ce casa lor a fost cuprinsa, saptamana trecuta, de flacari. Cei doi soti erau la munca atunci cand a izbucnit focul.

- Poliția din Florida anunța ca au arestat un barbat suspectac ca este criminalul care a ucis patru oameni in doua luni. Acesta iși alegea victimele intamplator, ceea ce a facut și mai grea identificarea sa, scrie BBC News. Howell Emanuel Donaldson III, in varsta de 24 de ani, a fost arestat dupa ce a…

- Departamentul de Stat al SUA se exprima cat si cum i se permite, este reactia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, la criticile Departamentului de stat al SUA, care a cerut respingerea propunerilor legislative ce afecteaza statul de drept si lupta anticoruptie. “Departamentul de stat se exprima cum…

- "Eu am sprijinit si sprijin cu fapte administrative si politice independenta Justitiei si parteneriatul strategic pentru secolul XXI cu SUA. Lupta cu PSD pentru independenta Justitiei nu e usoara si orice sprijin e binevenit. Dar nu pot sa accept tonul pe care Departamentul de Stat vorbeste Romaniei.…

- Al treilea cel mai mare oras din Japonia, Osaka, si San Francisco au devenit orase infratite, in 1957, ca parte a unui proiect derulat de Statele Unite ale Americii pentru a promova pacea intre...

- Japoneza Satoko Miyahara (19 ani) a caștigat concursul Skate America, contand pentru Marele Premiu al Federației internaționale de patinaj artistic (ISU), desfașurat duminica la Lake Placid (Statele Unite), informeaza agenția Kyodo. Cu un total de 214,03 puncte, Miyahara, vicecampioana mondiala…

- Legea rusa asupra mass-media ca „agenți ai strainatații” este o „amenințare pentru media libere și independente”, au aratat serviciile externe ale Uniunii Europene, informeaza AFP. „Legislația privind agenții strainatații contravine obligațiilor și angajamentelor…

- Semnalul de alarma a fost tras la forumul tarilor exportatoare de gaz, la care au mai fost prezente Iran, Qatar si Venezuela. Preturile la aceasta hidrocarbura au scazut cu peste 80 la suta in ultimul deceniu, in special din cauza cresterii productiei de gaze de sist si a exporturilor de gaz natural…

- Intel, nu Qualcomm, este producatorul pe care Apple pare sa-l fi ales pentru modemul 5G pe care viitoarele modele de iPhone il vor folosi. Conform unor surse apropiate companiei americane, Apple a inceput sa planifice trecerea la 5G, colaborand deja in acest sens cu Intel. In acelasi timp, se pare ca…

- „Brexit means Brexit!” Guvernul May in impas. Va pierde Marea Britanie statutul de Mare Putere a lumii? Ministrii britanici demisioneaza unul cate unul, din tot felul de motive. Doi au plecat numai saptamana trecuta, inclusiv influentul ministru al Apararii. In departamentele negocierilor din procesul…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a efectuat in perioada 7-10 noiembrie 2017, o vizita in statele Oregon și Washington, cuprinzand intalniri la nivel economic dedicate atragerii de investiții americane in Romania, la nivelul administrației locale, a mediului…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Maior, s-a intalnit cu mai multi specialisti romani care lucreaza la Intel, cu primarul orasului Portland si a tinut o prelegere la Portland State University. Intalnirile fac parte dintr-o vizita a ambasadorului in statele Oregon si Washington unde Maior…