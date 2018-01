Indicele Dow Jones a trecut pragul de 26.000 de puncte

Stiri pe aceeasi tema

- Principalii indici ai bursei de pe Wall Street au noi maxime, dupa anuntarea castigurilor din trimestrul IV 2017, incepand cu rezultate solide din partea bancilor si cresterea vanzarilor cu amanuntul, care determina optimismul investitorilor cu privire la cresterea economica, noteaza Reuters.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care în luna martie va candida pentru un nou mandat, a anuntat o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, o decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane, informeaza AFP si Reuters. …

- Producatorul de camere video sport GoPro, prezent si in Romania cu un birou, se tranzactioneaza pe bursa de la New York in scadere chiar si cu 20% fata de sedinta precedenta dupa ce compania a anuntat ca se asteapta la vanzari in trimestrul patru mai mici decat cele previzionate, va concedia 250…

- Indicele Dow Jones, cel mai important indice al Bursei de la New York, a deschis sedinta de tranzactionare de joi la valoarea de 24.987 de puncte, foarte aproape de recordul istoric de 25.000 de puncte, pe fondul anuntarii unor performante si asteptari optimiste privind piata muncii din SUA.

- Indicele Dow Jones, cel mai important indice al Bursei de la New York, a deschis sedinta de tranzactionare de joi la valoarea de 24.987 de puncte, foarte aproape de recordul istoric de 25.000 de puncte, pe fondul anuntarii unor performante si asteptari optimiste privind piata muncii din SUA.

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale anunta lansarea in perioada 27 decembrie 2017 – 30 iunie 2018 a unei noi sesiuni de primire a solicitarilor de finantare prin intermediul submasurii 4.1a „Investitii in exploatatii pomicole” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020.Fondurile…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, inchide anul in scadere, la 2,05%, fata de 2,08% in ziua precedenta, dar mult peste nivelul de 0,9% pe care il avea la finalul lui 2016. In ultimul an, Robor la trei luni a crescut…

- Circa doua din cinci persoane care aveau un loc de munca anul trecut se aflau sub pragul de saracie, arata datele Institutului National de Statistica (INS), preluate de Agerpres. "În anul 2016, din totalul persoanelor ocupate, cele aflate sub pragul de sărăcie au reprezentat 18,9%, cu…

- Circa doua din cinci persoane care aveau un loc de munca anul trecut se aflau sub pragul de saracie, arata datele Institutului National de Statistica (INS), preluate de Agerpres. "În anul 2016, din totalul persoanelor ocupate, cele aflate sub pragul de sărăcie au reprezentat 18,9%, cu…

- Trei familii oropsite au fost ajutate de pompierii gorjeni sa aiba sarbatori mai frumoase. Lucratorii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj au reusi sa construiasca si sa doteze cu tot ce trebuie o bucatarie pentru o familie cu opt copii.

- Administrația Trump a instituit noi reguli pentru cele 38 de țari incluse in programul Visa Waiver. Printre noile cerințe se numara și obligația acestor țari de a folosi informații ale contraterorismului american pentru controlul calatorilor, relateaza Reuters. Programul Visa Waiver le permite cetațenilor…

- Administratia americana a instituit vineri noi cerinte pentru cele 38 de tari incluse in Programul Visa Waiver (VWP), printre modificari figurand obligatia acestor tari de a folosi informatii ale contraterorismului american pentru controlul calatorilor, transmite Reuters, citand oficiali americani.…

- * Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de joi in crestere, indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 0,29%, ajungand la valoarea de 24.655,57 puncte, in crestere cu 70,14 puncte fata de valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente. Indicele Standard and Poor's 500 s-a…

- Intr-un satuc pe nume Pitchford, din Shropshire, se gasește o proprietate istorica, din vremea dinastiei Tudor, care, de-a lungul anilor, a servit drept destinație de vacanța pentru multe regalitați. Pitchford Hall a fost construita pe un sit medieval in jurul anului 1560. Casa a fost, desigur, modificata…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de vineri in crestere cu 1,39%, dupa publicarea unor date care arata o crestere peste asteptari a Produsului Intern Brut in perioada iulie-septembrie. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 22.811,08 puncte, in crestere cu 313,05 puncte, comparativ…

- Cripto-moneda Bitcoin continua sa stabileasca noi recorduri, miercuri valoarea ei trecand in premiera de 12.000 de dolari, scrie Reuters. De la inceputul anului valoarea Bitcoin a crescut de peste 10 ori si tot mai multi atrag atentia ca ne apropiem de o bula speculativa care ar putea "exploda" cu consecinte…

- Ion Tiriac este cel mai bogat roman, cu detineri de 1,7-1,8 miliarde de euro, fiind urmat de fratii Dragos si Adrian Paval, proprietarii Dedeman, cu 1,1-1,2 miliarde de euro, arata editia pe anul 2017 a „Top 300 Cei mai Bogati Romani”, lansata luni de revista Capital.

- Parlamentul rus discuta o propunere de interzicere a accesului reprezentantilor media americane in camera sa inferioara, potrivit agentiei rusa de presa RIA citata de Reuters.Olga Savastyanova, care conduce comisia de reglemantare a camerei, a spus ca acest comitet ia in calcul adoptarea unei…

- Presedintele american Donald Trump le-ar fi cerut in repetate randuri, pe parcursul verii, republicanilor de marca din Senatul SUA sa renunte la ancheta Comisiei pentru serviciile de informatii din aceasta camera a Congresului SUA pe tema presupusului amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale…

- Angela Merkel i-a spus joi presedintelui turc Tayyip Erdogan ca va depune eforturi pentru accelerarea transferului asistentei fianciare promise de Uniunea Europeana Turciei, in cadrul unui acord de migratie, potrivit unor surse prezidentiale turce, citate de Reuters.

- Compania sud-coreeana SK Innovation a anuntat joi ca va investi 840,2 miliarde woni (777 milioane de dolari) pentru a construi in Ungaria o uzina destinata productiei de baterii pentru autovehiculele electrice, in ideea de a veni in intampinarea cererii producatorilor auto din Europa, potrivit Reuters.

- Economia americana a inregistrat o crestere peste asteptari in trimestrul trei din 2017, majorarea stocurilor si a cheltuielilor guvernamentale compensand cheltuielile moderate de consum, transmit Bloomberg si Reuters.

- Moneda virtuala Bitcoin a urcat pana la un maxim istoric de peste 10.000 de dolari miercuri pe mai multe burse specializate majore, informeaza Reuters, citat de hotnews.ro.In aceasta dimineața, pe populara platfoma de tranzacționare BitStamp, un bitcoin se tranzacționa pentru 10.

- Coreea de Nord a lansat, miercuri dimineața (ora locala), o noua racheta balistica dintr-o zona aflata la nord de Phenian, a informat agenția sud-coreeana de presa Yonhap, citand o sursa de cadrul statului-major comun al armatei, transmite Reuters, preluat de Agerpres. Autoritațile sud-coreene…

- Serviciul antiterorist din Grecia a efectuat marți percheziții in mai multe apartamente din centrul Atenei și a reținut noua persoane pentru presupuse legaturi cu o grupare de extrema-stanga scoasa in afara legii in Turcia, a anunțat poliția elena, transmite Reuters. ''Pâna în…

- Viziunea presedintelui francez Emmanuel Macron privind revigorarea Europei va fi mai greu de realizat daca Franta nu are alaturi o Germanie "puternica drept partener", a declarat, Benjamin Griveaux, un purtator de cuvant al Administratiei de la Paris, informeaza agentia de stiri Reuters. …

- Agentia indoneziana pentru gestionarea dezastrelor a anuntat luni ca 40.000 de persoane aflate in apropierea vulcanului Agung de pe insula Bali au fost evacuate, iar alte cateva mii de persoane vor fi nevoite sa isi paraseasca locuintele in fata unei alerte de nivel maxim emisa la primele ore ale…

- Robert Mugabe, care a demisionat marti din functia de presedinte al statului Zimbabwe, a primit imunitate juridica si protectie pe teritoriul natiunii in cadrul acordului pentru retragerea de la putere, afirma surse citate de site-ul agentiei Reuters. Robert Mugabe, care a condus statul Zimbabwe de…

- Cel puțin 54 de oameni au murit și alți 75 au fost raniți vineri in Egipt dupa ce presupuși militanți au detonat o bomba și au deschis focul la o moschee, in nordul Peninsulei Sinai, transmit Reuters și Xinhua citand presa de stat și martori oculari. Atacul s-a produs la moscheea Al Rawdah…

- Activitatea economica in zona euro a inregistrat in noiembrie cel mai semnificativ avans din ultimii sase ani, potrivit unui studiu realizat de compania de analize financiare Markit, citat de Reuters, DPA si Bloomberg. Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) in zona euro, care masoara…

- Fostul presedinte al Rebublicii Zimbabwe, Robert Mugabe, a primit imunitate fata de urmarirea penala si i se va asigura securitatea in tara natala, ca parte a unui acord care a condus la demisia lui. Robert Mugabe si sotia sa, Grace, pot ramne in tara si nu vor fi urmariti penal, a declarat…

- “Revolutia fiscala”, mult trambitata de guvernul Tudose a lovit in anumite categorii de companii, acestea fiind obligate sa isi creasca costurile pentru a pastra salariul la nivelul anterior. Florin Talpes, CEO si co-fondator BitDefender, spune ca este sigur ca Guvernul nu a facut-o din…

- Fostul vicepresedinte al statului Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a ajuns miercuri inapoi in tara, cu doua zile inainte de a prelua functia de presedinte, inlocuindu-l astfel pe Robert Mugabe, a informat Larry Mavhima de la partidul de care se afla la putere, relateaza Reuters.

- Un avion militar american cu 11 persoane la bord s-a prabușit in Marea Filipinelor in timp ce trebuia sa aterizeze pe un portavion american, a anunțat miercuri Marina americana, potrivit AFP, Reuters și Kyodo. "Un avion al Marinei americane care transporta 11 pasageri și membri…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de miercuri in crestere cu 0,48%, dupa ce marti bursa de pe Wall Street a incheiat sedinta la un nivel record. Indicele principal Nikkei-225 ajuns la valoarea de 22.523,15 puncte, in crestere cu 106,67 puncte, comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei…

- Cel putin 21 de persoane si-au pierdut viata si alte 40 au fost ranite in Irak intr-un atac sinucigas cu masina-capcana in apropiere de o piata aglomerata din orasul Tuz Khurmatu, la sud de Kirkuk, au anuntat marti surse medicale si de securitate citate de Reuters si AFP.

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a indemnat luni clasa politica germana sa revina la masa negocierilor pentru formarea unui nou guvern si a respins, in numele stabilitatii Germaniei si a Europei, ideea unor alegeri legislative anticipate in perioada urmatoare, relateaza AFP.Nu sunt…

- Fosta mare jucatoare ceha de tenis Jana Novotna, campioana la Wimbledon in 1998, a decedat, duminica, la varsta de 49 de ani, a anunțat Asociația Jucatoarelor Profesioniste de tenis (WTA), citata de Reuters.''Dupa o lunga lupta cu cancerul, Jana s-a stins, inconjurata de familie, in țara natala'',…

- Coreea de Nord poate dezvolta anul acesta rachete balistice intercontinentale capabile sa atinga teritoriul continental al Statelor Unite, informeaza Reuters. Agenția de spionaj sud-coreeana a spus luni ca Phenianul poate dezvolta anul acesta rachete balistice intercontinentale capabile…

- CHISINAU, 19 nov — Sputnik. Pâna la aceasta ora, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, s-au prezentat la secțiile de votare pentru a participa la referendumul privind revocarea din funcție a primarului general al municipiului, Dorin Chirtoaca 16 la suta dintre cetatenii…

- Marea Britanie își va înainta propunerile pentru rezolvarea obligațiilor sale financiare fața de Uniunea Europeana pâna la Consiliul European din decembrie, a declarat duminica ministrul de finanțe Philip Hammond, potrivit Reuters, via Agerpres. Liderii UE i-au transmis vineri…

- Investigatia internationala cu privire la cine se face vinovat de atacurile chimice din Siria a luat final, vineri, dupa ce Rusia a blocat pentru a treia oara in aceasta luna incercarile Natiunilor Unite de a reinnoi acnheta, pe care Moscova a catalogat-o ca avand defecte, relateaza Reuters.

- Pizza Hut isi extinde reteaua si inaugureaza primul restaurant in Galati, ajungand astfel la 22 de locatii in toata tara. 0 0 0 0 0 0 Pizza Hut a deschis un nou restaurant in incinta Shopping City Galati. In urma unei investitii in valoare de 430.000 de euro, locatia dispune de o suprafata…

- Ministrul britanic pentru dezvoltare internationala, Priti Patel, ar putea avea viitorul compromis in guvernul condus de Theresa May, dupa ce cotidianul The Sun a relatat ca Patel a avut inca doua intalniri neautorizate cu politicieni israelieni, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Potrivit…

- Deprecierea monedei nationale pâna peste pragul de 4,6 lei/euro a venit, miercuri, atât pe fondul incertitudinilor fiscale, cât si al mesajului de relaxare a abordarii fata de cursul de schimb, transmis de banca centrala, a declarat analistul financiar Claudiu Cazacu. „S-au…

- vezi prezentarea Vara este mai aproape decat crezi, la cateva ore de zbor de Romania. Iata cinci destinatii calde in care sa sfidezi frigul de toamna si sa ai o vacanta la plaja cu doar cateva sute de euro. 21 21 0 21 0 0 Sursa foto: Graficam Ahmed Saeed/Shutterstock.com Prezentarea…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 27 octombrie 2017.Citește și: Tariceanu, vești TERIBILE pentru bugetari: Anunț de ultima ora privind suspendarea angajarilor la stat Dolarul australian AUD 3,0225Leva bulgareasca BGN 2,3510Dolarul canadian…

- Cu trei victorii succesive, fara gol primit, o runda de pauza si Alex Giurgiu apt de joc, “alb-negrii” condusi de Adorian Himcinschi (locul 7, 13 puncte) intalnesc pe “Cetate” formatia satmareana, ocupanta ultimei trepte a podiumului (cu 15 puncte, la unul de Performanta Ighiu si Metalurgistul Cugir).…

- Sport Club Miercurea Ciuc a dispus de CSA Steaua București cu scorul de 8-2 (1-0, 2-1, 5-1), miercuri, intr-un meci din Campionatul Național de hochei pe gheața, disputat in deplasare, pe Patinoarul Olimpic din Brașov. Pentru ciucani au marcat Norbert Antal (doua), Tamas-Aron Biro, Radim…