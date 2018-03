Stiri pe aceeasi tema

- Albumul foto Mihai I Amurg Regal, din 27 martie, la chioșcurile de ziare. De 27 martie 2018, la toate punctele de difuzare a presei, puteți achiziționa – impreuna cu ziarul Libertatea – cartea “Mihai I Amurg regal”, care face parte din colecția Regala. Albumul, care costa doar 29.99 lei, conține 170…

- Daniela Ungurașu, romanca moarta in Italia, a stat trei luni la morga, in orașul Cagliari. In tot acest timp, autoritațile romane nu au reușit sa identifice nicio ruda a femeii in țara, nici macar de gradul patru. Romanca, in varsta de 44 de ani din Moinești, a plecat sa lucreze in Italia ca asistenta…

- Prima vizita a premierului Dancila in țara; Aleșii s-au plans de funcționarii de rangul doi sau trei din ministere, care pun ”talpa” proiectelor importante pentru comunitate. Senatorul PSD Adrian Tutuianu, le-a prezentat premierului Viorica Dancila si vicepremierului Paul Stanescu realitatea din județ…

- Carmen Dan despre barbatul surdo-mut amendat pentru lozinci. Ministrul de Interne a declarat, joi, ca a fost vorba despre o eroare de redactare in cazul barbatului surdo-mut care a fost amendat pentru scandari la un miting in București. Ministrul Carmen Dan a menționat ca așteapta verificarile interne,…

- Mark Zuckerberg și-a cerut scuze, dupa scurgerea de informații. Intr-un interviu la postul american CNN, fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, și-a cerut scuze in contextul scandalului privind scurgerea de informații. El a mai spus ca este deschis sa depuna marturie in fața senatului SUA. „Ceea ce incercam…

- #salvatipipera . Directorul executiv al Asociației Pro Infrastructura, Ionuț Ciurea, a vorbit la interviurile Libertatea LIVE despre cum poate schimba societatea civila viața unui oraș, dar și despre cum pot asociațiile de profil sa preia mesajul cetațenilor și sa-l transpuna pe agenda publica a unei…

- China este pregatita sa lupte in razboiul sangeros impotriva dusmanilor sai, in efortul de a-si ocupa locul cuvenit in lume, a declarat, marti, presedintele Xi Jinping, intr-un discurs nationalist pentru o China reinnoita. "Reinnoirea natiunii chineze a devenit cel mai mare vis al poporului…

- James Comey ar putea vinde drepturile pentru o adaptare hollywoodiana a unei carti de memorii pe care o va lansa in aprilie Reprezentantii lui Comey, Matt Latimer si Keith Urbahn, fondatori ai com. paniei Javelin din Washington, s-au aflat in Los Angeles saptamana trecuta, potrivit unor surse…

- China si-a prezentat noul guvern, un proces care are loc din cinci in cinci ani si care se inscrie anul acesta intr-o anumita continuitate, prin mentinerea in post a premierului Li Keqiang, relateaza AFP.

- Congresul National Popular, legislativul de la Beijing, l-a reales, sambata, in unanimitate, pe Xi Jinping in functia de presedinte al Chinei, in urma unui scrutin cu un rezultat previzibil, informeaza agentia de stiri Reuters. Partidul Comunist chinez detine o majoritate covarsitoare…

- China va deveni ”hegemonul incontestabil” al inteligenței artificiale in acest an, arata un raport al Future Today Institute , o organizație care analizeaza modul in care tehnologia și știința influențeaza afacerile, produce modificari in cadrul forței de munca și demareaza schimbari geopolitice. Amy…

- Printr-un comunicat de presa, plin de ironii, deputatul PNL Arges, Danuþ Bica, critica activitatea si rezultatele coalitiei de guvernare. Sagetile lui se indreapta in primul rand spre Liviu Dragnea care „conduce din umbra Guvernele coalit iei PSD-ALDE“, guverne care pretind ca au rezultate economice…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de vineri in scadere cu 2,50%, dupa ce presedintele SUA, Donald Trump a anuntat ca vor fi introduse taxe pentru importurile de aluminiu si otel. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 21.181,64 puncte, in scadere cu 542,83 puncte, comparativ cu valoarea…

- Zeci de mii de soldati chinezi au fost trimisi intr-o misiune speciala la ordinul presedintelui chinez Xi Jinping. Impotriva desertificarii si poluarii, ei vor planta, intr-un singur an, cea mai mare padure artificiala din lume. In timp ce in Romania drujbele si joagarele nu se mai opresc. Va deveni…

- Administratia Trump a primit unda verde de a lua masuri dure impotriva importurilor de aluminiu si otel ca parte a incercarii de intarire a securitatii nationale, decizie ce poate provoca o reactie negativa din partea Chinei, a Uniunii Europene si a altor parteneri de comert, potrivit Financial…

- Inteligența artificiala este folosita la creșterea porcilor in China, scrie Quartz . Mai exact, sistemele de recunoaștere faciala și vocala dezvoltate de catre gigantul Alibaba, supranumit ”Amazon-ul Chinei”, sunt acum utilizate de Tequ Group, un conglomerat chinez, pentru creșterea a 10 milioane de…

- Piata de capital americana a deschis in crestere noua saptamana, dupa ce in perioada 5-9 februarie a reusit la limita sa evite cea mai proasta evolutie din ultimii noua ani, in conditiile in care sedintele de tranzactionare incheiate cu scaderi de 600 – 1000 puncte au adus aminte de momentele imediat…

- Autoritatile de la Beijing planuiesc sa blocheze accesul la site-urile care au legatura cu criptomonedele in cea mai noua miscare de a controla ceea ce Beijingul considera o investitie riscanta, raporteaza agentia de presa de stat din China, conform The Wall Street Journal. Autoritatile…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom, informeaza AGERPRES . Administratia…

- Bursa de pe Wall Street s-a incheiat din nou in scadere, iar indicele bursier Dow Jones a inregistrat, joi, o scadere de peste 1.000 de puncte, coborand cu 4,15- din valoarea initiala. Un alt indice important, S&P 500, a avut o scadere 100,6 puncte, coborand cu 3,75-, in timp ce valoarea indicelui Nasdaq…

- Opt persoane au decedat, iar alte trei sunt date disparute in sudul Chinei dupa prabusirea unei portiuni dintr-o sosea importanta in urma unei infiltratii cu apa in zona santierului unei statii de metrou, au anuntat joi autoritatile. Infiltratia brusca produsa miercuri noaptea a inundat spatiul din…

- Indicele Stoxx 600 a inregistrat prima crestere din ultimele opt zile, in conditile in care majoritatea sectoarelor au crescut, scrie ZF Indicele FTSE 100 al bursei din Londra a urcat cu 0,76%, in timp ce indicele DAX al bursei din Frankfurt a urcat cu 0,58%. In Paris, indicele CAC 40 a urcat cu 0,55%,…

- Indicele Dow Jones a scazut cu 500 de puncte la deschiderea bursei americane, aducand indicele mai jos cu 10 procente fața de recordul sau din 26 ianuariue, iar in doar cateva zeci de minute a recuperat 100 de puncte. Scaderea marcheaza cea de-a treia zi de declin economic, iar Dow și-a recuperat mult…

- UPDATE Principalii indici ai bursei de pe Wall Street, Dow Jones Industrial Average si S&P 500 Index, au inregistrat in timpul sedintei de tranzactionare de luni cel mai semnificativ declin din 2011. Scaderea s-a propagat și pe piețele din Asia și Europa, bursele deschizand ședințele pe pierdere…

- Bursa de la New York a avut o luni neagra, ce a dat frisoane investitorilor si brokerilor pe pietele financiare, iar prabusirea cotatiilor "a declansat" toate alarmele in Statele Unite, relateaza BBC Mundo, citat de Agerpres. Indicele Dow Jones de Industriales a încheiat sesiunea la…

- Kleintop a descris acest fenomen pentru CNBC ca fiind o „deconectare” a pieței de la cursul economiei și de la „macro-mediu”. Indicele Dow Jones a pierdut luni mai mult de 1.500 de puncte in cursul zilei, revenindu-și abia spre sfarșitul ședinței de tranzacționare la circa 1.200 de puncte. Indicele…

- Potrivit unui indice compozit calculat de Bloomberg, Bitcoin, cea mai importanta moneda virtuala la nivel mondial, a scazut luni, la New York, cu pana la 16%, la 7.175 dolari pe unitate. Bitcoin s-a devalorizat cu peste 60% fata de un nivel record de 19.511 dolari pe unitate atins in decembrie.…

- Principalii indici ai bursei de pe Wall Street, Dow Jones Industrial Average si S&P 500 Index, au inregistrat in timpul sedintei de tranzactionare de luni cel mai semnificativ declin din 2011. Declinul vine în condiţiile în care investitorii estimează că Rezerva Federală…

- Indicele bursei americane Dow Jones a scazut cu 4,6% (1.175 de puncte), inchizand sesiunea de luni la nivelul de 24.345,75 de puncte. Aceasta este cea mai mare scadere inregistrata de Dow Jones din septembrie 2008, cand valoarea indicelui pierduse 777,8 puncte dupa respingerea unui plan de asistenta…

- Autoritatile de la Beijing iau in considerare o fuziune intre Comisia de reglementare a sectorului bancar chinez (CBRC) si Comisia de Reglementare a Asigurarilor din China (CIRC), pentru a coordona mai bine masurile de tinere sub control a riscurilor financiare, au declarat pentru Bloomberg surse care…

- In mai puțin de 9 ore, peste 1.500 de muncitori au terminat instalarea unei noi linii de cale ferata, in provincia Fujian din estul Chinei, scrie agenția Xinhua. Pentru a nu afecta traficul feroviar în zonă, construcția a început la ora 18.30 și s-a terminat la 3.00 dimineața,…

- Populația din Beijing a scazut pentru prima data in ultimii 20 de ani, a informat miercuri presa de stat chineza. Aceasta scadere este rezultatul eforturilor depuse de catre administrația orașului de a scoate din Beijing numarul mare de migranți, scrie CNN. Populația din Beijing a scazut cu 0,1% in…

- Este doar o “chestiune de timp” pana cand Marea Britanie va deveni tinta unui atac cibernetic major, a avertizat marti directorul Centrului national britanic pentru securitate cibernetica (NCSC), Ciaran Martin, transmite PA, informeaza AGERPRES . Potrivit lui Martin, pana acum Marea Britanie a avut…

- Autoritatile de la Beijing demareaza o campanie care vizeaza jocurile video, cu scopul de a elimina produsele "de prost gust" din aceasta industrie, a anuntat agentia de presa Xinhua, citata de Reuters.

- Unul dintre principalii indici ai bursei de pe Wall Street, Dow Jones Industrial Average, a depasit marti, pentru prima data in istorie, pragul de 26.000 de puncte, sustinut de rezultatele trimestriale bune ale companiilor americane si de indicatorii economici pozitivi, transmite Reuters.

- Regimul nord-coreean a anuntat, marti, ca nu va discuta despre programul sau nuclear cu autoritatile sud-coreene, intrucat acesta vizeaza numai Statele Unite, nu "fratii" de la Seul, relateaza site-ul agentiei Reuters. La capatul a 11 ore de discutii inter-coreene, Coreea de Nord s-a angajat…

- Filipinele vor adresa un protest diplomatic Chinei, in timp ce Manila este preocupata de o posibila repunere in discutie de catre Beijing a unei promisiuni de a nu militariza o mica insula disputata in Marea Chinei de Sud, relateaza marti AFP. China revendica din motive istorice majoritatea acestei…

- Bitcoin a scazut luni, influentand negativ si alte monede virtuale, cum ar fi ether si litecoin, din cauza temerilor investitorilor ca autoritatile de reglementare vor inaspri controlul asupra pietei, transmite Bloomberg.Autoritatile de reglementare din China si Coreea de Sud intaresc supravegherea…

- CHISINAU, 8 ian — Sputnik. Ian Bremmer, fondatorul organizației Eurasia Group, specializata pe consultanța în materie de politica internaționala, descrie, într-un articol publicat în Times, 10 riscuri majore cu care se va confrunta lumea în anul 2018.…

- Iarna neobișnuit de grea afecteaza mai multe regiuni ale lumii. Un așa-numit ciclon-bomba este prezent in Statele Unite. 17 oameni au murit. Pe unele aeroporturi americane este haos. Și centrul și estul Chinei se confrunta cu ninsori fara precedent.

- Indicele Dow Jones, cel mai important indice al Bursei de la New York, a deschis sedinta de tranzactionare de joi la valoarea de 24.987 de puncte, foarte aproape de recordul istoric de 25.000 de puncte, pe fondul anuntarii unor performante si asteptari optimiste privind piata muncii din SUA.

- Spre deosebire de predecesorii sai recenti din fruntea Chinei, Xi Jinping a acaparat orice titlu pus in joc si si-a imortalizat propria ideologie in constitutia partidului. Trump are un concurent, cu alte cuvinte. Pentru prima data de la Mao Zedong, China are un cult viu al personalitatii. Relatiile…

- Tsai Ing-wen, presedintele Taiwanului, a afirmat, vineri, ca ambitiile militare ale Beijingului au devenit tot mai evidente, adaugand ca bugetul de aparare al Taiwanului va creste in fiecare an, in pofida presiunilor exercitate de China, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Trei jucatoare sunt in carti pentru prima pozitie in tenisul feminin in prima saptamana din 2018, care aduce automat statutul de principala favorita la Australian Open, turneu care tine cont pentru capii de serie doar de clasamentul oficial de pe data de 8 ianuarie - spre deosebire de Wimbledon…

- Directorul de vanzari al diviziei de smartphone-uri a Huawei Technologies din China, Teng Hongfei , a fost arestat sub suspiciunea de luare de mita, iar politia efectueaza o investigatie, a anuntat al treilea mare producator de smartphone-uri din lume, transmite Reuters. Huawei a devansat in ultimii…

- Autoritatile locale au anuntat in urma cu trei ani ca o firma din China va construi mega-cartierul chinezesc in Craiova. Investitorul a anuntat pe data de 1 august 2017 ca renunta la proiect din motive finaniare.

- China a inchis, de la inceputul anului 2015, peste 13.000 de site-uri pentru ca au incalcat legea ori alte reguli, iar majoritatea oamenilor sustin eforturile guvernului de a face curatenie in mediul online, a anuntat duminica agentia Xinhua, citata de Reuters, scrie news.ro.Guvernul chinez…