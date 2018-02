Stiri pe aceeasi tema

- Indicele bursier Dow Jones a avut luni o scadere de 1.175 de puncte, cea mai mare dupa criza financiara din anul 2008, situatii asemanatoare inregistrandu-se si la bursele S&P 500 si Nasdaq.

- Iris a lansat videoclipul celui mai nou single, "Poti spune orice", acesta fiind primul material inregistrat in noua formula a trupei. Videoclipul piesei "Poti spune orice" a fost realizat de catre George Petrosel, in studioul Stage Expert.In acest videoclip, Nelu si Cristi Dumitrescu, tata…

- Trei parlamentare ale Partidului Democrat nu au dat foarte mare atenție discursului președintelui american, Donald Trump. Cat timp liderul de la Casa Alba vorbea, cele treie democrate se jucau pe telefon, verificau rețelele de socializare și, respectiv, se jucau pe telefonul mobil.

- In primul sau discurs despre starea natiunii, Donald Trump a adus in discutie, printre altele, Loteria Vizelor si inchisoarea Guantanamo Bay. Prezent in Congres, liderul de la Casa Alba a facut referire – la implinirea unui an de mandat – la Loteria Vizelor, programul prin intermediul carora romanii…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) a revizuit în scadere prognoza ratei inflației pentru anul 2018 la 3,7, fața de 4 la suta cât anticipa în raportul asupra inflației nr.4, lansat în luna noiembrie anul trecut. Este a treia oara în ultimele șapte luni când banca…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk.Seful statului se va intalni mai intai cu Jean-Claude Juncker, dupa care are programata o intrevedere cu membrii Colegiului…

- Dupa ce a susținut public, in nenumarate randuri, ca inregistrarea ședinței in care folosea un limbaj catalogat de Inspecția Judiciara drept “inadmisibil in raport cu standardele minimale de etica si deontologie ale unui magistrat” este trucata, șefa DNA, Laura Codruța Kovesi recidiveaza intr-un interviu…

- ALERTA. Cutremur in Romania in urma cu putin timp. Este cel mai mare inregistrat in acest an Doua cutremure au avut loc sambata dimineata, unul in regiunea seismica Vrancea, pe teritoriul judetului Buzau si, respectiv, iar celalalt in judetul Galati. Activitatea seismica in zona Vrancea este foarte…

- Muzeul Guggenheim din New York (ofensat) i-ar fi oferit lui Donald Trump un vas de toaleta din aur de 18 carate dupa ce Casa Alba a cerut in imprumut un tablou semnat de Vincent Van Gogh pentru a le decora apartamentul celor doi soti.

- Anul trecut s-au vandut in total 1,46 miliarde smartphone-uri, cu 3- mai mult fata de 2016, conform unei cercetari realizate de GfK. Europa Centrala si de Est dar si America latina au fost regiunile care au inregistrat cele mai mari cresteri anuale, de 9 procente. La polul opus s-au aflat Europa de…

- Guvernul SUA nu se mai afla in Shutdown. Cele doua camere ale Congresului american au aprobat proiectul de finanțare temporara a bugetului federal, menit sa puna capat celor trei zile de paralizie a administrației federale, relateaza AFP și BBC News. Camera Reprezentantilor a adoptat cu 266 voturi pentru…

- Duminica trecuta, in Hawaii, a avut loc o alrta falsa de atac nuclear care a panicat populatia. Ceea ce s-a dovedit mai tarziu a fi o eroare umana a rezultat in 38 de minute in care populatia micutului stat american a fost cuprinsa de un sentiment de incertitudine cu privire la viitor.

- Seful cabinetului de la Casa Alba, generalul John Kelly, sustine ca Donald Trump nu a fost complet informat cand a promis construirea zidului la granita cu Mexicul si ca tara vecina nu va plati pentru acesta.

- Bancile din Romania au vandut credite neperformante de sub un miliard de euro, in 2017, aproape la jumatate fata de 2016, reiese din datele prezentate, miercuri, intr-o conferinta de presa, de Radu Dumitrescu, partener responsabil de suport in tranzactii in cadrul Deloitte Romania. "2016…

- Un cutremur de magnitudine 2.4, a fost inregistrat in aceasta noapte, la ora 01.56, in judetul Timis, la numai cinci kilometri adancime. Potrivit Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul a fost localizat manual la coordonatele lat 46.03; lon 21.47, in zona localitatii…

- Numarul persoanelor care au solicitat azil in Germania a scazut drastic in anul 2017, in urma masurilor autoritatilor de accelerare a deportarilor si de limitare a intrarii de refugiati in tara, transmite dpa. Potrivit datelor comunicate marti de Ministerul federal de Interne, in Germania…

- România poate fi confruntata inclusiv cu punerea în discutie a viitoarei presedintii a UE daca se ajunge la o instabilitate cronica, a declarat la RFI europarlamentarul PSD Victor Bostinaru, care se arata însa convins ca nu se va ajunge

- "DACA este probabil mort pentru ca democratii nu il vor cu adevarat, ei doar vor sa vorbeasca si sa ia de la armata noastra bani de care aceasta are disperata nevoie", a scris duminica pe Twitter presedintele american. "Eu, in calitate de presedinte, vreau sa vina in Tara noastra oameni care ne pot…

- 'In calitate de functionar diplomatic de rang inferior, am semnat un juramant de a-l servi cu loialitate pe presedinte si administratia sa intr-un mod apolitic, chiar si atunci cand s-ar putea sa nu fiu de acord cu anumite politici', a explicat John Freely pentru Reuters, citand din scrisoarea sa…

- Potrivit celor ce relateaza presa, in mijlocul ciclonului de data aceasta este Yair Netanyahu, fiul primului ministru, care ar fi spus unui amic in fata unui club: Tata i-a aranjat lui taica-tau o afacere de 20 de miliarde de dolari si tu nu-mi poti imprumuta 400 de shekeli (aprox. 120 dolari)?

- Institutul National de Statistica (INS) a anunțat marți, ca rata somajului a fost de 4,7% in noiembrie, date ajustate sezonier, in scadere usoara fata de luna octombrie. In octombrie, rata somajului a fost de 4,9%, date ajustate sezonier, in scadere fata de septembrie, cand a fost 5%. In noiembrie,…

- Autorul unei carti extrem de critice la adresa primului an petrecut de Donald Trump la presedintia SUA sustine ca dezvaluirile sale vor pune capat mandatului lui Trump la Casa Alba, informeaza Reuters. Potrivit unor comentarii facute de jurnalistul Michael Wolff la BBC, concluzia cartii…

- In ultima saptamana de raportare a situatiei epidemiologice la Directia de Sanatate Publica Galati s-au inregistrat cresteri, fata de anterioara raportare, atat a numarului persoanelor care au fost diagnosticate cu viroze respiratorii, cat si a celor care au pneumonie. "La ultima raportare s-a sesizat…

- Avantul dezvoltatorilor imobiliari din ultimii ani a inregistrat un recul la sfarsitul anului trecut. In decembrie 2017 au fost emise doar 55 de autorizatii de construire, respectiv de trei ori mai putin decat media ultimilor patru ani, in aceeasi perioada. Numarul de autorizatii emise in decembrie…

- Cursul BNR de miercuri: Euro 4.6412 -0.0185 -0.40 % Dolar american 3.8603 -0.0312 -0.80 % Francul elvetian 3,9623 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala…

- Un autoturism Audi a intrat intr-unul din magazinele din zona. Martorii sustin ca masina avea viteza foarte mare si nu a reusit sa pastreze directia de mers la intrarea in curba. Autoturism circula dinspre Independentei spre Targu Cucu. Persoanele prezente la fata locului afirma ca pasagerii din Audi…

- Congresul Statelor Unite a adoptat definitiv miercuri cea mai mare scadere de impozite din ultimii 31 de ani, oferind presedintelui Donald Trump prima mare reforma a mandatului sau, noteaza AFP, prelauta de Agerpres. Liderul de la Casa Albă a salutat o "victorie istorică pentru americani"…

- Moneda virtuala Bitcoin a scazut cu 10 , pana la 17.000 de dolari, dupa ce piata monedelor virtuale a inceput sa promoveze bitcoin cash, o extensie a monedei virtuale, relateaza Digi 24.In plus, aproape un sfert din monedele Bitcoin sunt blocate, ca urmare a unor masuri de securitate care fac imposibila…

- Congresul Statelor Unite a adoptat definitiv miercuri cea mai mare scadere de impozite din ultimii 31 de ani, oferind presedintelui Donald Trump prima mare reforma a mandatului sau, noteaza AFP.Liderul de la Casa Alba a salutat o "victorie istorica pentru americani" si i-a felicitat pe partenerii…

- Liderul de la Casa Alba a salutat o "victorie istorica pentru americani" si i-a felicitat pe partenerii sai republicani.Totodata, Donald Trump, citat de agentia EFE, a aratat ca reforma fiscala aprobata este ca si cum a-i pune "combustibil de rachete in motoarele economiei" americane."Am…

- Congresul Statelor Unite a adoptat definitiv miercuri cea mai mare scadere de impozite din ultimii 31 de ani, oferind presedintelui Donald Trump prima mare reforma a mandatului sau, noteaza AFP. Liderul de la Casa Alba a salutat o "victorie istorica pentru americani" si i-a felicitat pe…

- Turcia a decis sa finanțeze integral lucrarile de reparație a cladirii Președinției, preconizate a fi finalizate pina in luna mai 2018. Desprea aceasta a scris seful statului, Igor Dodon, intr-o postare pe Facebook. Potrivit lui Dodon, acest lucru a devenit posibil grație ințelegerilor anterioare cu…

- Compania Elbit Imaging, care detine 98,2% din actiunile complexului hotelier Radisson din Capitala, a semnat vanzarea pachetului contra sumei de 169,2 milioane de euro, potrivit unui anunt de pe bursa. Potrivit datelor ZF, Revetas Capital, un fond de investitii fondat si administrat de Eric…

- Clasamentul se mentine neschimbat fata de ultimii doi ani, cu Polonia (220 de legi) pe locul al doilea, urmata de Ungaria (200 de legi).Comparativ cu anul trecut, rezultatele cercetarii arata o scadere moderata, cu 5,3%, a numarului total de legi adoptate la nivel regional, respectiv 1.040…

- Regele Mihai a povestit in presa experienta sa cu Adolf Hitler. „Da, l-am intalnit pe Hitler de doua ori. Prima data, cand ne-am intors din Anglia si Franta in 1938 cu tatal meu, Regele Carol al II-lea, iar ei doi au purtat discutii. Nu stiu ce au discutat, pentru ca eu nu vorbesc germana. A […]

- Datorita interesului extrem de mare manifestat de catre fanii UNTOLD pe perioada primelor doua runde de vânzare când s-au achiziționat peste 28.000 de abonamente, organizatorii festivalului au hotarât sa puna la dispoziția tuturor doritorilor, începând cu luna…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, vineri, un curs de 4,6315 lei pentru un euro, in scadere cu 0,12 bani (-0,03%) fata de valoarea stabilita in sedinta anterioara, respectiv 4,6327 lei pentru moneda europeana. In raport cu dolarul american, leul a pierdut teren pana la o cotatie de 3,9449 lei,…

- Industria aeronautica a inregistrat o crestere usoara a veniturilor anul trecut. La nivel global este previzionata o crestere in medie cu 5% pe an pana in 2035, in conditiile in care traficul aerian este previzionat sa depaseasca aceasta, arata datele broker-ului Swiss Capital, in prospectul de oferta…

- Victoria in Jocurile Olimpice de iarna din 2014 de la Soci va ramane intotdeauna a echipei ruse și a ”sportivilor sai eroi”, a declarat purtator de cuvant al Președinției ruse, Dmitri Peskov, comentand anuntul oficial al Comitetului Olimpic Internațional (IOC) privind pierderea de catre Rusia a primului…

- MAE isi exprima "intreaga solidaritate fata de autoritatile si poporul egiptean, precum si sprijinul in lupta impotriva terorismului sub toate formele sale de manifestare". "In acest moment de grea incercare, gandul nostru se indreapta cu deplina compasiune catre victimele numeroase ale…

- Recesiunea care va urma actualei cresteri economice este inevitabila, spune analistul economic Radu Craciun. Acesta a declarat, în direct la Digi24, ca românii trebuie sa puna stop consumului. ”Cu siguranța trebuie sa punem stop…

- Vânzari de peste 500.000 Euro pentru materiale din piatra naturala a realizat PIATRAONLINEde Black Friday. Compania a înregistrat peste 500 de comenzi, 400 de comenzi fiind realizate pe www.piatraonline.ro , iar restul în showroom. Discount oferit a fost de pâna…

- BMW a inregistrat toate numele de la iX1 la iX9, ceea ce sugereaza ca germanii vor lansa mai multe SUV-uri electrice in urmatorii ani. Primul pe lista ar putea fi versiunea electrica pentru BMW X3 care va aparea in 2020.

- Donald Trump a parasit marti Manila, dupa un turneu de 12 zile „foarte reusit, in opinia sa, in Asia, primul in aceasta regiune de cand se afla la Casa Alba. Insa presedintele american a avut o strategie confuza si nu a obtinut vreun progres major in probleme-cheie, comenteaza AFP.

- La o zi de cand presedintele Camerei Deputatilor si, totodata, liderul PSD se prezentase in fata procurorilor, ulterior aflandu-se ca e suspect intr-un nou dosar, al treilea, s-a aflat si cum se vede aceasta situatie la Cotroceni. In sensul in care, intrebat fiind purtatorul de cuvant al Presedintiei…

- Romcarbon Buzau (ROCE), producator de ambalaje din plastic controlat de investitori taiwanezi, si-a redus profitul cu 31% in primele noua luni ale anului, la 3 milioane de lei, in timp ce afacerile au inregistrat un avans de 11% fata de perioada similara a anului trecut. Veniturile obtinute…

- Resursele de energie electrica au scazut cu 2,5%, iar consumul a scazut cu 0,4% in primele 9 luni din acest an fata de perioada similara din 2016, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). In aceasta perioada, resursele de energie electrica au fost de 4.9946,1…

- În România, preturile cresc într-o luna cât într-un an. De la mâncare si carburanti, pâna la rate si facturi, totul este mai scump fata de luna trecuta. Din magazine, românii pleaca fie cu plasele mai goale, fie cu o gaura în portofel.…

- Cu prilejul vizitarii Orașului Interzis, Donald Trump i-a aratat pe tableta omologului sau chinez, Xi Jinping, cum nepoata sa, Arabella, canta și recita in mandarina.Dupa ce i-a salutat in chineza: 'buni Xi' și 'buni Peng', (soția liderului chinez), fetița a cantat și a recitat un poem…