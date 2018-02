Stiri pe aceeasi tema

- Indicele bursier Dow Jones a avut luni o scadere de 1.175 de puncte, cea mai mare dupa criza financiara din anul 2008, situatii asemanatoare inregistrandu-se si la bursele S&P 500 si Nasdaq, ceea ce a atras "preocuparea" Presedintiei SUA.

- Cel mai bogat om din Romania vrea sa construiasca in Otopeni o universitate sportiva pentru pregatirea viitorilor campioni. Universitatea lui Tiriac va avea nu mai putin de 8.000 de studenti."Nu vreau sa fac o scoala de profesori de sport, vreau sa fac o scoala de specialisti, cand iesi de…

- "Piata financiara ne-a obisnuit cu termeni cum sunt "riscul", "asumarea riscului", "previzionarea castigurilor". Cred ca acest jargon, potrivit pentru filmele de actiune din domeniul financiar fac rau atunci cand ne intoarcem in lumea reala. Investitiile nu trebuie confundate cu adrenalina unui film…

- Anul trecut s-au vandut in total 1,46 miliarde smartphone-uri, cu 3- mai mult fata de 2016, conform unei cercetari realizate de GfK. Europa Centrala si de Est dar si America latina au fost regiunile care au inregistrat cele mai mari cresteri anuale, de 9 procente. La polul opus s-au aflat Europa de…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor, inregistrata in luna decembrie 2017, se cifreaza la 4,78 miliarde de lei, in scadere cu 12,5% fata de suma raportata in noiembrie 2017, iar restantele la creditele in valuta au coborat cu 29,81%, la 4,38 miliarde de lei (echivalent),…

- Numarul persoanelor care au solicitat azil in Germania a scazut drastic in anul 2017, in urma masurilor autoritatilor de accelerare a deportarilor si de limitare a intrarii de refugiati in tara, transmite dpa. Potrivit datelor comunicate marti de Ministerul federal de Interne, in Germania…

- Numarul pomilor de Craciun taiati ilegal a scazut puternic anul trecut, in urma intensificarii controalelor efectuate in ultimele doua luni ale anului de personalul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, cu sprijinul politistilor si angajatilor Garzii Forestiere. &nbs ...

- "In timp ce coalitia se cearta pe putere, cine guverneaza Romania? Perspectivele economice sunt foarte rele: dobanzile si inflatia au luat-o in sus si riscam sa pierdem 1,5 miliarde de euro din fonduri europene. Singura solutie acceptabila este ca acest partid sa isi recunoasca incompetenta si sa…

- Guvernul Spaniei a anuntat, vineri, ca fostul lider catalan Carles Puigdemont nu poate conduce regiunea din strainatate si a subliniat ca Madridul va contesta in instanta orice tentativa de acest tip din partea formatiunilor separatiste din Catalonia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Criza de nervi a unui medic de garda Scene incredibile la Spitalul din Baicoi. Un medic de garda a fost filmat in timp ce rupea fișa unei paciente trimise de Spitalul Județean din Ploiești, cu recomandare de internare in unitatea din Baicoi. Doctorita, care era de garda, refuza internarea ca „nu ii…

- Numarul moldovenilor care aleg sa isi porteze numarul de telefon la un alt operator este in scadere fata de anii precedenti. In 2017 de serviciu au beneficiat putin peste 31 de mii de persoane, in scadere cu 15 la suta fata de anul 2016.

- Avantul dezvoltatorilor imobiliari din ultimii ani a inregistrat un recul la sfarsitul anului trecut. In decembrie 2017 au fost emise doar 55 de autorizatii de construire, respectiv de trei ori mai putin decat media ultimilor patru ani, in aceeasi perioada. Numarul de autorizatii emise in decembrie…

- Ce ne așteapta anul asta? Un cunoscut om de sport gorjean ia taurul de coarne: ”Sa ne putem cu toții la aceeași masa și sa incercam sa gasim soluții”. Am mai spus-o deja și cu alte ocazii: 2017, a fost, fara indoiala, unul dintre cei mai negri ani in ceea ce privește sportul…

- La 10 ani de la criza financiara care a zguduit Planeta, o noua amenintare apare la orizont. Lumea merge inspre o serie de crize si spre o stare de „depresiune geopolitica”, in timp ce mandatul lui Donald Trump accelereaza diviziunea printre cetateni si sporeste nelinistea ordinii mondiale, avertizeaza…

- In plina criza a deseurilor, conducerea Intreprinderii Reparatie si Constructie Drumuri din Balti isi da demisia in corpore. Anuntul a fost facut de seful institutiei, Serghei Pcela, care a precizat ca nu mai rezista presiunilor din partea primarului fugar Renato Usatii.

- Datele BNR arata ca in noiembrie a scazut valoarea restanțelor la creditele luate de persoane fizice și companii in lei sau valuta. Astfel, valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor, inregistrata in luna noiembrie 2017, se cifreaza la 5,46 miliarde de lei, in scadere cu…

- Bursele din intreaga lume au atras in 2017 cel mai ridicat numar de oferte publice initiale care au avut loc dupa criza financiara globala, relansarea activitatilor in Statele Unite si numarul record al tranzactiilor de acest tip din China temperand ingrijorarile referitoare la scaderea interesului…

- Fosta colonie britanica, unul dintre cele mai dens populate locuri de pe Pamant, unde exista stabilimente care ofera un pat doar ca singurul spațiu de locuit pentru cei care au venituri foarte mici, a inregistrat prețuri ale locuințelor care doboara orice inregistrari istorice, in ultimile 12 luni.…

- Potrivit datelor statistice din Canada, cele mai sarace familii canadiene au inregistrat cresteri ale veniturilor mari in ultimii ani. Din 2013, averea gospodariilor celor mai saraci canadieni, 20% din totalul canadienilor, a crescut, in termeni reali, cu 24%. Acum, venitul mediu net al unei familii…

- La un deceniu dupa criza financiara, bancile europene ar putea inregistra costuri de peste 100 de miliarde de dolari, provocate de litigiile legate de politicile incorecte derulate inainte de criza financiara declansata in 2008, relateaza Bloomberg.

- Investitiile Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare in tara noastra au atins o cifre record in 2017. Institutia financiara a oferit Moldovei, sub forma de grant sau imprumut, peste 130 de milioane de euro.

- Criza sociala de proportii in Franta, dupa ce mai multi edili au trimis catre publicatia Le Monde o scrisoare prin care cer Guvernului de la Paris un plan national pentru a rezolva cererea imensa pentru azil. Mii de refugiati continua sa vina in marile orase.

- Clasamentul se mentine neschimbat fata de ultimii doi ani, cu Polonia (220 de legi) pe locul al doilea, urmata de Ungaria (200 de legi).Comparativ cu anul trecut, rezultatele cercetarii arata o scadere moderata, cu 5,3%, a numarului total de legi adoptate la nivel regional, respectiv 1.040…

- Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit la telefon timp de aproximativ zece minute, discutand despre cum pot „lucra impreuna pentru a rezolva situația foarte periculoasa din Coreea de Nord”, a anunțat Casa Alba, potrivit Politico.com. In timpul discuției, liderul american i-a mulțumit omologului rus…

- Bugetele Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 - 1989, Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si Academiei Oamenilor de…

- Vaccinul antigripal a inceput sa fie, in sfarsit, distribuit medicilor de familie. Numai ca dozele sunt insuficiente, iar medicii de familie sunt nevoiti sa faca o selectie a pacientilor pe care sa-i imunizeze gratuit. Pe ceilalti, care nu fac parte din categoriile cu riscuri de imbolnavire, ii trimit…

- Fondul este ingrijorat, printre altele, ca avansul creditului l-a intrecut pe cel al economiei . „Datoriile companiilor au ajuns la 165% din PIB, iar datoriile gospodariilor, desi reduse, au crescut semnificativ in ultimii cinci ani si sunt legate de activitati speculative.“ Fondul Monetar International…

- Fondul Monetar International (FMI) apreciaza ca datoriile Chiniei s-au umflat atat de mult incat pot pune in pericol stabilitatea financiara globala. Cu alte cuvinte, una dintre cele mai prestigioase institutii financiare internationale avertizeaza ca din China ar putea veni o noua criza financiara.…

- Guvernul va adopta, saptamana viitoare, o OUG pentru suspendarea pe termen limitat a taxei de clawback pentru produsele din plasma, decizia fiind luata miercuri, in timpul intalnirii pe care premierul Mihai Tudose a avut-o cu reprezentantii...

- Lipsa hranei și a valutei, pe fondul sancțiunilor internaționale, ii forțeaza pe nord-coreeni sa pescuiasca tot mai in largul marii, in ciuda ambarcațiunilor lor fragile, ceea ce a dus recent la o serie de naufragii in largul Japoniei, potrivit unor analiști citați de AFP, scrie Agerpres. Aceste…

- Mirela Voicu l-a avut invitat in emisiunea "Voi cu Voicu", de la Antena 3, pe celebrul numerolog Anatol Basarab.Anatol Basarab a facut mai multe previziuni șocante legate de ce se va intampla in 2018 din punct de vedere social, politic și economic. Citește și: Vesti BOMBA pentru pensionari.…

- Papa Francisc a plecat sambata de la Dacca incheind o vizita apostolica de șase zile in Myanmar și Bangladesh care a avut in permanența pe fundal exodul etnicilor rohingya, relateaza AFP. Acest turneu al suveranului pontif, care se afla în fruntea a 1,3 miliarde de catolici din întreaga…

- Bugetul de stat pentru anul viitor este construit pe o crestere economica de 5,5%, in scadere fata de previziunile care indica un avans de 6,1% in acest an, produsul intern brut urmand sa ajunga la 907,852 miliarde de lei, potrivit Raportului privind situatia macroeconomica si proiectia acesteia pe…

- In urma promisiunilor electorale, guvernul PSD-ALDE s-a ținut de cuvant in ceea ce privește pomana electorala. Astfel, pensiile și ajutoarele sociale au crescut. Dar cu ce consecințe? Bugetul tarii sufera de pe urma acestor creșteri, in ciuda avertizarilor specialiștilor, guvernul neținand…

- Premierul irlandez Leo Varadkar se va intalni marti cu liderul partidului opozitiei Fianna Fail, incercand sa previna prabusirea guvernului si organizarea unor alegeri anticipate, care ar slabi pozitia Irlandei in negocierile de Brexit, relateaza site-ul cotidianului The Guardian. Daca…

- Ne convine sau nu legislația ne obliga sa platim verificarea periodica la gaze. Aceasta operațiune a devenit o povara financiara pentru oameni avand in vedere ca salariile sunt mici. Totuși fiecare locatar trebuie sa fie conștient și de necesitatea verificarii periodice la gaze deoarece, in timp pot…

- Patruzeci si sase de cazuri noi de rujeola s-au inregistrat in ultimele cinci zile in Romania, numarul total de imbolnaviri ajungand la 9.946. Peste 9.500 dintre cazuri au aparut la persoane nevaccinate, cele mai multe provenind din grupa de varsta 1-4 ani.Citește și: Kovesi a EXPLODAT in…

- Recesiunea care va urma actualei cresteri economice este un lucru firesc, spune analistul economic Radu Craciun, care le-a recomandat românilor - inclusiv Guvernului - sa înceteze cheltuielile si sa înceapa sa strânga bani pentru perioada urmatoare: cea de criza. „Cu…

- Jamaica — O fotografie modificata cu Merkel avand parul aranjat in șuvițe in stil jamaican este larg distribuita de presa germana, intr-o aluzie ironica la așa-numita coaliție Jamaica, țara al carei drapel cuprinde culorile partidelor ce au incercat in zadar formarea acestei alianțe politice, negrul…

- Vanzarile de Black Friday din acest an – marii retaileri de produse IT sau fashion au avut o valoare aproape dubla fața de anul trecut! – au confirmat ceea ce economiștii spun de mai multa vreme: economia Romaniei a crescut foarte mult ca urmare a consumului excesiv. Psihologul Cezar Laurențiu Cioc,…

- Profitul bancilor a crescut accelerat in primele 9 luni din an, desi au inasprit conditiile de creditare, in special pentru creditele de consum. Potrivit datelor BNR, in cele trei trimestre, profitul bancilor a atins valoarea de 4,1 miliarde lei, circa 900 milioane de euro, fiind cel mai mare de dupa…

- Cele 36 de banci care formeaza sistemul bancar romanesc au inregistrat in primele noua luni din 2017 un profit record, activele au atins un nivel maxim, de 406,4 miliarde de lei. Astfel, profitul net obtinut de sistemul bancar a ajuns la 4,1 miliarde de lei, comparativ cu 3,65 miliarde de lei in primele…

- Dan-Tiberiu Sbircea, tanarul care s-a sinucis in Londra, era descris ca fiind un geniu neințeles. Apropiații spun ca Tibi și-a curmat viața la scurt timp dupa ce obținuse doctoratul la o universitate prestigioasa din Marea Britanie, cotata pe locul opt la nivel mondial. Dan-Tiberiu Sbircea sau Tibi,…

- Președintele statului african Zimbabwe, Robert Mugabe, a avut prima apariție in public, dupa ce armata a preluat controlul țarii. Liderul de la Harare a fost prezent la o ceremonie de absolvire din capitala. Președintele statului Zimbabwe ar fi fost ținut in arest la domiciliu, in urma loviturii de…

- Romcarbon Buzau (ROCE), producator de ambalaje din plastic controlat de investitori taiwanezi, si-a redus profitul cu 31% in primele noua luni ale anului, la 3 milioane de lei, in timp ce afacerile au inregistrat un avans de 11% fata de perioada similara a anului trecut. Veniturile obtinute…

- Lambie, senatoare din insula Tasmania, a demisionat dupa ce s-a aflat ca are dubla cetațenie intrucat tatal ei s-a nascut in Scoția, ceea ce a facut-o pe Jacqui Lambie cetațean britanic prin descendența.''Cu mare regret trebuie sa va informez ca am fost gasita neeligibila ca urmare a dublei…

- Atunci am avut deficit de cont curent de 14%, iar acum acest indicator tinde la 3 si ceva la suta, in timp deficitul bugetar era aproximativ 9%, spune guvernatorul BNR, care arata faptul ca afirmatiile potrivit carora in Romania va veni o criza ca in 2008 este o exagerare, iar Banca Nationala se va…

- O noua unda de șoc zguduie sistemul medical romanesc. Dupa criza vaccinurilor și cea a imunoglobulinei, medicii și pacienții din Romania se confrunta cu o noua criza: cea a anestezicelor folosite in medicina dentara. Specialiștii atrag atenția ca, in lipsa substanțelor care fac posibile extracțiile,…

- Presedintele Medicilor Dentisti din judetul Mures, dr. Mirela Gaston, a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, ca medicii stomatologi au intrat in alerta avand in vedere ca fara anestezice se blocheaza activitatea. Criza a aparut dupa ce firmele producatoare au intrerupt furnizarea…