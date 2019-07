Stiri pe aceeasi tema

- Indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care va inlocui ROBOR in calculul dobanzilor la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,63%, pentru primul trimestru al acestui an, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3…

- Saptamana trecuta a fost, poate, cea mai buna din acest an pentru leu, cursul euro coborand la valori care se mai inregistrau la jumatatea lui ianuarie, inainte de atingerea maximului istoric de 4,7648 lei, atins in 21 ianuarie. Comparativ cu finalul lui mai, moneda unica a pierdut trei bani. Media…

- Luni, indicele a coborat la 3,30%, cel mai scazut nivel din 2 aprilie, cand a fost 3,23%. Marti, indicele a urcat la 3,31%.Totodata, indicele ROBOR la sase luni a stagnat la 3,40%.ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobanzii la care se imprumuta, intre ele,…

- BNR a anuntat valoarea noului indice care inlocuieste ROBOR: IRCC pentru creditele in lei este de 2,36%. BNR a publicat noul indice in functie de care se vor calcula dobanzile creditelor. Indicele inlocuieste ROBOR si ar avea misiunea sa reduca ratele romanilor, potrivit autoritaților. Acesta are joi…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, ca indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care va inlocui ROBOR, in functie de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, este 2,36%. Indicele ROBOR la 3 luni era, in 30 aprilie, 3,37%, conform news.ro.Indicele…

- Vesti bune pentru romanii cu credite in lei. Indicele de referinta pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), publicat incepand din 2 mai, se calculeaza ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice ale tranzactiilor interbancare din ultimul trimestru al anului trecut. "Rata de dobanda…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) va publica, incepand din 2 mai, indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care va inlocui ROBOR, in functie de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei.Indicele de referinta pentru creditele acordate consumatorilor…

- Banca Naționala a Romaniei va publica pe data de 2 mai a.c., ora 11.00, indicele de referința trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor, reglementat prin art.II și III din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 19/2019. Metodologia de calcul și politica de publicare sunt prezentate…