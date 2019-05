Stiri pe aceeasi tema

- Volumele de tranzactionare au depasit, marti, 20 de milioane de euro, de doua ori peste media obisnuita, arata un anunt publicat de Bursa de Valori Bucuresti pe contul de Facebook.De asemenea, Bursa mai anunta un maxim istoric pentru indicele BET-TR. "Dupa o crestere de peste 3% intr-o…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis in crestere pe toti indicii sedinta de vineri, iar valoarea tranzactiilor realizate in primele 45 de minute era de 1,601 milioane de lei (336.254,32 euro). Indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 companii, a inregistrat o apreciere de 0,14%,…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis sedinta de miercuri in crestere pe majoritatea indicilor iar valoarea tranzactiilor realizate in primele 30 de minute era de 508.005 lei (106.726 euro). Indicele BET, care indica evolutia celor mai lichide 16 companii, a inregistrat o apreciere de 0,25%,…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis marti in crestere, indicele BET, care indica evolutia celor mai lichide 16 companii, inregistrand o apreciere de 0,03%, pana la valoarea de 8.273,95 puncte. Valoarea tranzactiilor realizate dupa 45 de minute de la deschidere era de 1,389 milioane de lei…

- Tranzactii in valoare de 1,4 milioane de lei (295.156 euro) au fost realizate miercuri, in prima ora de la deschiderea Bursei de la Bucuresti, pe o piata in scadere pe toti indicii. Indicele BET, care indica evolutia celor mai lichide 16 companii, a inregistrat o depreciere de 0,01%, indicele…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere pe toti indicii prima sedinta a saptamanii, iar valoarea tranzactiilor s-a cifrat la 30,69 milioane de lei (6,46 milioane de euro), potrivit https://www.agerpres.ro/.Citește și: Surpriza de proporții pe lista PSD pentru europarlamentare!…

- Bursa de la Bucuresti a deschis in scadere sedinta de marti, iar indicele BET, care indica evolutia celor mai lichide 15 companii, s-a depreciat cu 0,06%, pana la 7.930,60 puncte, dupa 30 de minute de la debutul tranzactiilor, informeaza Agerpres.Citește și: Deficitul comercial a urcat in…

- Euro ramane la 4,74 lei, aproape de cursul anuntat ieri de BNR. Luni, moneda europeana a atins cea mai scazuta valoare, in fata leului, din 15 februarie 2019. Pe 25 ianuarie, euro a atins cel mai ridicat nivel din istorie in fata leului: 4,7648 lei/euro. Moneda europeana a inceput sa creasca dupa…