Indice credite. Ce se întâmplă cu ratele românilor. Calculele făcute de specialiști ”In opinia noastra, ratele romanilor clar vor scadea incepand cu publicarea noului indice, doar ca pana in prezent indicele era calculat ca și o medie asupra unor solicitari, nu tranzacții efective, asupra unor oferte de finanțare interbancare. Acum posibilitatea de manipulare din cadrul bancilor devine mult redusa, iar tranzacțiile efective sunt cele care genereaza certitudine și nu doar tranzacțiile care se presupun a fi solicitate, dar niciodata poate materializate. Noul indice este mai mic cu 1,06 puncte procentuale fața de ROBOR-ul la șase luni de zile”, a declarat Florin Dobre, cadru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

