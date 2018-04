Stiri pe aceeasi tema

- De cand a ajuns in fruntea Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Gino Iorgulescu a fost aproape „invizibil“. Spre lauda sa, el n-a tinut sa fie zgomotos, nici atunci cand a facut lucruri cu care altii s-ar fi laudat peste tot.

- Deputata Andreea Cosma a lansat noi acuzații la adresa DNA Ploiești, dezvaluind duminica, la Romania TV noi informații cu privire la abuzurile pe care așa-zisa „unitate de elita” a DNA le comite.

- Caroline Wozniacki (27 de ani, 2 WTA) a fost eliminata in turul secund al turneului Premier Mandatory de la Miami, scor 6-0, 4-6, 4-6, de Monica Puig (24 de ani, 82 WTA). Dupa meci, daneza a postat pe contul de Twitter un mesaj cutremurator, dezvaluind ca a primit amenințari cu moartea in timpul partidei.…

- Spielberg a facut acest anunt duminica, la Londra, la gala premiilor decernate de revista britanica Empire, unde a primit trofeul Legend of Our Lifetime. In 2016, compania Disney a anuntat ca Spielberg va regiza al cincilea film „Indiana Jones”, iar Harrison Ford iși va relua rolul arheologului aventurier.…

- Lionel Messi, 30 de ani, a vorbit despre Campionatul Mondial din 2018 și a dezvaluit ce il motiveaza pentru caștigarea turneului final din Rusia. "Campionatul Mondial e tot mai aproape. Mintea mea e acolo, dar nu vreau sa ard etapele pana in iunie. Am vazut multe ca in multe locuri lumea vrea ca acest…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat ca membri importanti ai personalului de la Casa Alba sa semneze acorduri de confidentialitate ca urmare a unor cazuri de scurgeri de informatii in primele luni ale administratiei sale, potrivit editiei de duminica a cotidianului Washington Post, relateaza…

- George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, a spus, joi seara, la emisiunea "Romania 9” difuzata de TVR 1, ca a fost "paralizat” de unele proiecte dedicate Centenarului pe care le-a gasit in minister, intre care s-au numarat o carte despre boli, spectacole de poezie patriotica si…

- Consultantul politic Cozmin Gusa a comentat, exclusiv la Realitatea TV, declaratiile facute de fostul premier Victor Ponta despre Liviu Dragnea: "Victor Ponta a mintit foarte mult timp, dar a inceput sa spuna adevarul".Intrebat daca exista posibilitatea de a fi reale informatiile facute publice…

- Israela Vodovoz, care a murit din cauza unei hemoragii digestive, a fost casatorita cu Liviu Arteni, un barbat cu mult mai tanar ca ea. Cei doi au divorțat, iar Liviu Arteni, care este devastat de dispariția femeiii de afaceri, a plecat din țara, stabilindu-se in Spania. Acesta a recunoscut, in direct,…

- Cel mai asteptat interviu al anului va fi difuzat in aceasta seara la Antena 3. Sebastian Ghita face dezvaluiri zdrobitoare care ar putea insemna sfarsitul pentru cele mai controversate personaje ale momentului: sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si fostul adjunct al sefului SRI, Florian Coldea. Interviul…

- Vestea ca femeia care i-a fost alaturi multi ani nu mai este a picat ca un traznet pentru Liviu. Reactia lui la aflarea vestii ca Israela a murit a fost extrem de dureroasa asa cum Spynews.ro a prezentat.

- Razboiul pe averea Israelei Vodovoz va fi, pare-se, unul aprig. Iar asta pentru ca, spre surpriza tuturor, Liviu Arteni, fostul ei soț, barbatul de care a divorțat, in mare secret, anul trecut, are dreptul sa moșteneasca o parte din averea milionarei care s-a stins din viața saptamana trecuta.

- Sorin Ovidiu Vantu face dezvaluiri explozive despre unii dintre cei mai importanți foști sau actuali politicieni. SOV a declarat, in cadrul unui interviu acordat B1 TV, ca știa din 2010 ca Victor Ponta va candida la prezidențiale și ca fostul premier ar fi produsul unei aripi din SRI."Mi-am…

- Detalii greu de imaginat ies in legatura cu o crima petrecuta pe 1 martie. Violeta Mirica, 33 de ani, a fost ucisa de presupusul amant. Acesta a infit de 15 ori cuțitul in femeia care era mama. Nenorocirea a avut loc chiar pe strada. Vecinii și familia femeii susțin ca este vorba despre o crima […]…

- Premierul Viorica Dancila vine cu noi precizari despre modificarile aduse controversatei Declaratii 600.Citeste si: Atac DUR la adresa Guvernului, de la Primarul General: De ce au intrat ministrul Energiei si ministrul Justitiei in colimatorul Gabrielei Firea / VIDEO "Guvernul va introduce…

- Catalin Chereches, primarul de la Baia Mare , a afirmat in direct la Antena 3 ca secretarul politic al Ambasadei SUA l-a vizitat la Baia Mare inainte de alegeri. Oficialul american ar fi fost foarte bine informat despre sansele fiecarei formatiuni politice si i-ar fi spus lui Chereches ca este la curent…

- Carmen Șerban a facut dezvaluiri uluitoare despre mariajul parinților ei, care au divorțat, la un moment dat, dar, surprinzator, relația a devenit mult mai buna! Artista a mai spus ca ei s-au casatorit, din nou. Carmen a mai facut și alte dezvaluiri, despre ea, de aceasta data. „Parintii mei au fost…

- Reprezentanții companiei Veolia Energie Prahova au dat asigurari ca, in ciuda incidentului de miercuri, cand o pasarela de inspecție, din zona Garii de Vest, s-a prabușit peste calea ferata ( VEZI DETALII ), alimentarea cu energie termica a orașului nu a fost afectata și nici componentele rețelei nu…

- Mircea Badea a povestit, miercuri, la "In gura presei" cum a decurs și care a fost deznodamantul procesului in care a dat-o in judecata pe Laura Codruța Kovesi. Badea a mai spus ca totul se intampla in 2016, marturisind ca procesul lui a fost record-absolut de viteza.

- Crima care a ingrozit lumea showbiz-ului și careia i-a cazut victima Anastasia Cecati, una dintre cele mai frumoase actrițe din noul val, o tanara mama, ucisa cu bestialitate chiar de soțul ei, i-a facut pe cei din preajma frumoasei tinere sa planga fara incetare. Și, in exclusivitate, surse din familia…

- Calin Popescu Tariceanu a comentat declarațiile facute de șeful DNA. Președintele Senatului a spus ca Laura Codruța Kovesi refuza sa accepte ca instituția pe care o conduce are probleme și din aceasta cauza vorbește despre presiuni asupra justiției. Tariceanu a mai spus și ca este nevoie de acțiuni…

- Un nou scandal imens a izbucnit in spatiul public. Fostul sef al ANI, Horia Georgescu, si Ingrid Mocanu, fost director in cadrul Ministerului Justitiei au depus o plangere penala la Parchetul general, impotriva a trei experti din cadrul DNA. Denuntatorii, fosti membri in Comisia pentru Stabilirea…

- Procurorul Mihaiela Iorga a declarat, duminica, intr-un interviu televizat, ca a fost amenintata de catre Elena Radescu, inspectoarea care a condus echipa de control care a verificat managementul DNA, aceasta spunandu-i ca are un copil de crescut si sa nu forteze "dragostea cu DNA", informeaza Mediafax."Cred…

- Unul dintre cei mai apreciati artisti de muzica populara de la noi din țara a facut dezvaluiri uluitoare. Gheorghe Turda a vorbit, cu mare drag, despre cea mai importanta persoana din viața ce l-a ajutat sa devina un artist celebru.

- Andreea Balan este, la ora actuala, unul dintre cei mai complecși artiști de la noi. Canta, danseaza, are concerte nenumarate și, in același timp, se ocupa de fiica ei și a lui George Burcea de parca nu ar depune niciun efort. Cu toate acestea, pentru a ajunge pana aici, Andreea, așa cum recunoaște…

- Traian Basescu a facut vineri seara , la Romania TV, dezvaluiri fara precedent! Mai exact, fostul președinte a declarat ca aceia care dirijau arestarile ar fi fost chiar Liviu Dragnea și Victor Ponta, deși, a precizat Basescu, toata lumea a considerat la acea vreme ca el a pus la cale arestarea lui…

- Traian Basescu a facut vineri seara , la Romania TV, dezvaluiri fara precedent! Mai exact, fostul președinte a declarat ca cei care dirijau arestarile ar fi fost nimeni alții decat Liviu Dragnea și Victor Ponta, deși a precizat Basescu, toata lumea a considerat la acea vreme ca el a pus la cale arestarea…

- Ministrul Apararii Nationale Mihai Fifor a declarat vineri ca nu se asteapta ca salariile functionarilor publici si personalului contractual din minister sa scada, insa daca vor fi diminuari ministerul este pregatit sa intervina pentru a identifica eventualele cauze. Fifor a subliniat ca aceste scaderi…

- Unul dintre cei mai cunoscuți artiști de muzica latino de la noi din țara a pațit-o. Grav de tot. Mai mult decat atat, el recunoaște ca dorința de a simți mai bine muzica pe care o canta a incercat sa fie, pentru o perioada, la fel ca artiștii din America Latina.

- Ape tulburi și in PNL! Mai exact, lucrurile stau pe un butoi de pulbere in interioarul partidului, dupa ce, in ultima perioada, PNL a fost marcat de o serie de tensiuni existente intre liderul partidului, Ludovic Orban, și senatorul Daniel Zamfir. Tensiuni care au dus chiar la inlocuirea celui din urma…

- Dupa 1.856 de zile pe Marte, roverul Curiosity s-a oprit pe zona unui fost lac si a privit înapoi catre cei cinci ani ai calatoriei sale. Recent, NASA a publicat o compozitie cu imaginile suprinse în ultimul timp de Curiosity.

- Cornel Gales nu mai suporta sa ii fie aduse acuzatii! Sotul regretatei Ileana Ciuculete nu vrea sa mai tina niciun secret si vrea sa spuna tot ceea ce s-a intamplat pentru ca oamenii sa isi de seama care este adevarul.

- Oana Radu a fost provocata sa spuna lucruri neștiute despre ea, iar cu unul dintre ele chiar a reușit sa-i șocheze pe oameni. chiar daca acum este o artista indragita de foarte mulți oameni, in copilarie, artista a fost corigenta la muzica.

- Soția polițistului pedofil face dezvaluiri! Ea a vorbit, într-un interviu pentru Realitatea TV despre felul în care se comporta barbatul în timpul în care era cu ea dar și despre șocurile care i-ar fi putut provoca un comportament

- In domeniul justiției din Republica Moldova trebuiau sa fie facute reforme in trecut, dar a lipsit voința politica. Actualmente, reforme au loc mai mult in domeniile legate de economie, unde situația se imbunatațește. Declarația a fost facuta de ambasadorul Uniunii Europene la Chișinau, Peter Michalko,…

- Simona Halep va trebui sa se refaca fizic si mental, dupa doua saptamani epuizante la Melbourne. Daca refacerea fizica e posibila printr-o perioada de pauza, in schimb, ramane de vazut cum va reactiona romanca, dupa o noua finala de Grand Slam pierduta.

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat ca 182 de membri ai federatiei si-au aratat sustinerea sa fie reales in functie la alegerile din 18 aprilie, iar numarul acestora continua sa creasca. La doar cateva ore, secretarul general al Ligii, Justin Ștefan, a postat pe contul personal de Facebook…

- In 1999, Bill Gates a scris o carte numita „Business @ the Speed of Thought”. Atunci, el a facut 15 predictii despre cum va arata lumea in viitor, predictii care la vremea respectiva pareau SF. In mai putin de 20 de ani, predictiile lui Bill Gates s-au adeverit. 1. Site-urile care compara preturi…

- Scene halucinante! Fratele Biancai Dragusanu a decis sa rupa tacerea si sa spuna ce s-a intamplat, dupa ce a fost rupt in bataie de mai multi jandarmi. Prezentatoarea TV a fost in stare de soc si vrea ca faptasii sa plateasca. Bogdan a fost la un pas de moarte. Daca sotia lui nu l-ar fi dus la medic,…

- Șumudica a fost in centrul atenției saptamana trecuta la un meci amical cand s-a lasat pe plasa aflata pe marginea unui teren. A fost insa prea greu, iar antrenorul lui Kayseri a ramas blocat cateva momente in plasa, in amuzamentul celor de prezenți la meci. Șumudica a explicat atunci cazatura, iar…

- Dezvaluiri fara precedent despre viitoarea adversara a Simonei Halep. Aceasta a facut destainuiri socante din viata personala. Simona Halep o va intalni in primul tur de la Australian Open pe Destanee Aiava (17 ani), pozitia 193 in lume, reprezentanta gazdelor. Sportiva de la Antipozi are o poveste…

- Numeroase experimente bizare au fost efectuate de-a lungul timpului, iar rezultatele au fost de cele mai multe ori pe masura. Fie ca au fost facute in numele stiintei sau pur si simplu din ambitii personale, unele dintre ele au insemnat doar esecuri rasunatoare.

- Unul dintre bodyguarzii fostului dictator al Coreei de Nord, Kim Jong Il, povestește ce fel de copil a fost Kim Jong-un și spune ca liderul suprem a avut o copilarie singuratica și acest lucru l-a facut sa fie „stresat” și „iute la manie”, scrie ABC News. Lee Young-guk, care a fost unul dintre bodyguarzii…

- Incepand de aseara s-a intrat cu adevarat in febra alegerilor de pe 17 mai, de la FRF. Anunțul primului ministru, "Gica Popescu va fi manager de proiect pentru Euro 2020", a curentat efectiv lumea fotbalului. Intrebarile curg in cascada. Parerile legate de decizia marelui fost fotbalist, la fel. In…

- Serena Williams (36 de ani) a dezvaluit intr-un interviu acordat celor de la Vogue problemele medicale avute imediat dupa naștere. Serena Williams a spus pas turneului de la Australian Open, susținand ca nu este complet pregatita. Ieri, intr-un interviu acordat reviste Vogue, americanca a dezvaluit…

- Marius Sumudica, antrenorul lui Kayserispor, este un tip spectaculos in declaratii si povesteste ce i s-a intamplat in Turcia, cum se vede pe sine si, mai ales, cum este perceput de "otomani". Despre Marius Sumudica se pot spune multe, parerile sunt pro si contra, dar antrenorul de 46 de ani dovedeste…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sambata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa in care ii este pusa la indoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters.CARTEA POATE FI CITITA AICI "De fapt, de-a lungul…

- Donald Trump a fost "tulburat" de victoria electorala, nu i-a placut ceremonia de investitura in functia de presedinte al SUA si se temea in Casa Alba, afirma jurnalistul Michael Wolff in cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", informeaza BBC.