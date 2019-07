Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a achitat definitiv un ex-primar din Romania care a fost acuzat ca a improprietarit cu acte false o obste de mosneni cu o vasta padure apartinand statului, in valoare de 5 milioane de euro. Printr-un recurs in casatie i s-a suspendat executia sentintei de doi ani…

- Autoritatile israeliene au arestat un agent secret iranian care desfasura activitati de spionaj in Cisiordania, anunta Shin Bet, Serviciul israelian pentru securitate interna, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Andrei Caramitru pune tunul pe Klaus Iohannis! Atac de ultima ora și la PNL Un…

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ) a respins vineri o cerere a Emiratelor Arabe Unite de a lua masuri speciale impotriva Doha intr-un conflict ce opune de doi ani Qatarul altor state din Golf, relateaza France Presse.

- Unul dintre avocatii lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu a reactionat la scurt timp de la pronuntarea sentintei de catre judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie. „Este o condamnare politica. Au vrut sa-l scoata din scena politica si au reusit. Pe viitor ne vom gandi sa vedem daca avem vreo cale…

- Radu Mazare a ajuns la sediul instanței supreme pentru a fi confirmat mandatul de arestare din dosarul Polaris in care a fost condamnat, in prima instanța, la aproape 10 ani de inchisoare. Mazare a fost adus de la Penitenciarul Rahova, transmite Mediafax.Radu Mazare a fost adus, marți, de…

- Radu Mazare este in custodia Politiei Romane. Fostul edil va fi insoțit de o escorta de polițiști care s-a deplasat in Madagascar, in vederea extradarii. Anunțul privind aducerea in țara a lui Radu Mazare a fost facut luni dimineața de Centrul de Informare si Relatii Publice al Inspectoratului General…

- Fostul judecator de la Curtea de Apel Iasi Dan Anton, trimis in judecata de DNA, a fost condamnat definitiv, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la doi ani si noua luni de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta, in urma apelului declarat. Sentinta initiala era de patru ani…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie amanat pentru 11 iunie judecarea apelului in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si…