- O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Washington din St. Louis, Statele Unite, a descoperit ca celulele adulte pot juca si ele, in anumite conditii, un rol esential in dezvoltarea tumorilor, informeaza Xinhua. Cercetatorii au descoperit ca celulele adulte sunt capabile sa revina la o stare…

- Racheta Falcon 9 a fost lansata vineri dupa-amiaza de pe baza Vandenberg din California, cu scopul de a trimite zece sateliti pe orbita joasa a Pamantului pentru compania Iridium Satellite Communications. Spectacolul luminos creat pe cer de lansarea rachetei i-a bulversat pe unii locuitori care au…

- Presedintele cubanez, Raul Castro, a reafirmat joi ca tara sa nu este responsabila de presupusele ''atacuri acustice'' impotriva unor diplomati americani in Cuba, relateaza agentia Xinhua, scrie agerpres.ro. Intr-un discurs de incheiere a sesiunii plenare a Adunarii Nationale, Castro a declarat…

- Organizatia spune ca, desi medicii de familie sunt baza piramidei sistemului public desanatate, CNAS, Guvernul si Parlamentul aleg sa ignore soarta a peste 25.000 de medici si asistenti medicali care ofera servicii medicale intregii populatii a Romaniei, aratand ca organismele reprezentative ale…

- Principala suspecta in cazul crimei de la metrou, Magdalena Serban, a fost adusa in aceasta dimineata la Curtea de Apel Bucuresti, unde s a judecat contestatia ei la decizia de arestare preventiva, informeaza RomaniaTv.net. In fata anchetatorilor Magdalena Serban a sustinut ca imaginile sunt fabricate,…

- NASA a anunțat descoperirea unui sistem solar asemanator cu al nostru, care are opt planete. Cercetatorii au gasit o noua planeta in jurul stelei Kepler-90, care arata la fel ca Soarele nostru. Asta arata ca sistemul solar indepartat are in total opt planete cunoscute, care arata ca cele din apropierea…

- Partidele din Gorj vor organiza actiuni de ajutorare la final de an a familiilor sarace din judet. PSD Gorj, prin Organizatia de Femei va identifica mai multe familii cu posibilitati materiale modeste si le va oferi pachete cu alimente de baza si produse specifice sarbatorilor de iarna. Vicepresedintele…

- Precedenta vizita a lui Lazio Roma la București s-a lasat cu acuzații de blat. ”Vulturii” revin la București dupa 10 ani și 6 luni de la confruntarea cu Dinamo, din preliminariile Ligii Campionilor. Lazio s-a calificat in grupele UCL dupa 1-1 acasa, și 3-1 in deplasare. Ratarea calificarii a creat valuri…

- O echipa de oameni de știința de la Washington University School of Medicine din St. Louis, Statele Unite, a identificat o noua modalitate pentru a preveni creșterea in volum a celulelor adipoase, un proces care duce la ingrașare și la apariția obezitații, informeaza AGERPRES, citand Xinhua. Citeste…

- Organizatia deputatului PSD Terea: Printre protestatari exista ”grupuri manipulate de indivizi extrem de periculosi”, coordonati de ”statul paralel” Exista grupuri manipulate de cativa indivizi extrem de periculosi, coordonati de cei care conduc statul paralel, sustine PSD Sibiu referitor la incidentul…

- Barbatul VARSATOR: Barbații nascuți sub acest semn zodiacal nu sunt facuți pentru casatorie și nu pot fi niciodata doar cu o singura femeie. Vor sa se bucure cat mai mult de viața și fac acest lucru prin aventuri. Vor sa incerce mereu lucruri noi și le place libertatea. Nu ii plac relațiile…

- Asteroidul 3200 Phaeton, cu un diametru de 5 km, se va apropia foarte mult (la 10 milioane de kilometri) de Pamant, pe 17 decembrie, dupa cum afirma expertii de la Universitatea Immanuel Kant din Konigsberg, Rusia.

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a atentionat inca o data luni Siria in legatura cu utilizarea de arme chimice in timpul razboiului civil, declansand o reactie virulenta din partea regimului sirian, relateaza AFP. "Comunitatea internationala trebuie sa ramana ferma impotriva…

- Cel puțin 54 de oameni au murit și alți 75 au fost raniți vineri in Egipt dupa ce presupuși militanți au detonat o bomba și au deschis focul la o moschee, in nordul Peninsulei Sinai, transmit Reuters și Xinhua citand presa de stat și martori oculari. Atacul s-a produs la moscheea Al Rawdah…

- Organizatia ecologista Greenpeace solicita lansarea unei investigatii internationale privind o posibila incercare de ascundere a unui accident nuclear, in contextul depistarii unor concentratii mari de particule radioactive in Europa, dar Rusia a negat acuzatiile ca ar fi la originea incidentului.…

- Romania a ieșit din cursa pentru relocarea Agentiei Europene a Medicamentului! Decizia a fost luata luni, in urma unui vot secret exprimat pe baza criteriilor politice. Dupa primul tur, in joc au ramas, pentru runda a doua doar 3 țari: Italia, prin Milano, Olanda, prin Amsterdam, și Danemarca, prin…

- Astfel, pe cerul noptii vom putea observa o ploaie de meteori din constelatia Leo, care va atinge apogeul in noaptea de vineri, 17 noiembrie. LEONIDELE. Ultima oara, acest fenomen a avut loc in anul 2001. Leonidele au un an de varf ciclic la fiecare 33 de ani cand sute de meteori pot…

- Organizatia non-profit Mozilla a lansat un update major al browser-ului Firefox, nume de cod Quantum, care reuseste sa depaseasca Google Chrome in multe din testele de viteza. Firefox, browser-ul care a pus umarul decisiv la inceputul decaderii lui Internet Explorer, a ajuns la versiunea cu numarul…

- Situat pe malul Nistrului, in centrul Republicii Moldova, la 40 de km de Chisinau, raionul Criuleni are o suprafata de 688 kmp, de opt ori mai mica decat a judetului Vaslui, si o populatie 72,2 mii de locuitori, preponderent moldoveneasca. Principala ocupatie, care angreneaza circa 80% din forta de…

- Din ce in ce mai multi australieni sunt interesati de ecologie in multe aspecte ale vietii lor, insa se pare ca acest lucru se intampla mai rar cand vine vorba de alimentatie. Un studiu recent indica faptul ca doi din trei adulti din Australia nu consuma indeajuns de multe legume, un factor ce contribuie…

- Cel putin 328 de iranieni au murit, iar 4.000 au fost raniti in cutremurul violent, cu magnitudinea de 7,3 grade, care s-a produs duminica la granita dintre Iran si Irak, potrivit informatiilor aparute luni pe agentia iraniana de presa IRNA, preluate de Xinhua. Epicentrul cutremurului a fost localizat…

- Antreprenoarele din Ungheni, Calarași și Nisporeni au inceput cursurile la Academia de Business pentru Femei. Lansarea cursului de instruire antreprenoriala din cadrul Proiectului „Business Academy for Women” a avut loc pe 24 octombrie, la Camera de Comerț și Industrie (CCI), filiala Ungheni, fiind…

- In februarie 1945, cu cateva luni inaintea de finalul celui de-al Doilea Razboi Mondial, Dresda este bombardat de forțele aliate și ras, in proporție de 95 la suta, de pe suprafața pamantului. E reconstruit intr-un timp record, pastrand, și astazi, 60 la suta din suprafața spațiu verde. Aici, in ”Curtea…

- Sedinta de Guvern este programata de la ora 15.00, iar principalele masuri cuprinse in Ordonanta de Urgenta care ar urma sa fie adoptata de Cabinetul Tudose sunt transferul contributiilor in sarcina angajatilor, scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10% si impunerea unei taxe de solidaritate…

- China a lansat inca doi sateliți ce vor face parte din viitoarea retea de poziționare globala - similara sistemelor american si rus.Potrivit agentiei oficiale Xinhua, operatiunea a avut loc aseara si s-a incheiat cu succes.

- India a testat cu succes bombe inteligente de productie proprie, a anuntat sâmbata ministerul apararii de la New Delhi, într-un comunicat preluat de Xinhua. Într-un poligon pentru teste integrate, fortele aeriene indiene au încercat lansarea din aeronave, în…

- Chiar daca a pierdut meciul din Austria cu slovenul Samo Petje, luptatorul constantean Eduard Chelariu a impresionat la acea gala, Final Fighting Championship, ramanand in atentia promotiilor din strainatate. In acest sens, tanarul de 20 de ani a primit o noua invitatie de a lupta. "Dupa prestatia avuta…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, s-a intalnit miercuri la Beijing cu premierul rus Dmitri Medvedev, caruia i-a propus dezvoltarea in comun a rutelor de navigatie in regiunea Arcticii, relateaza agentia oficiala chineza Xinhua, citata de EFE. La prima sa reuniune cu un lider strain dupa ce a fost…

- Cofetarii si gelatierii din intreaga lume sunt ingrijorati cu privire la soarta deserturilor, pentru ca pretul vaniliei creste foarte mult. Principala cauza este ciclonul din Madagascar, din martie 2017.

- Sunt speculate fel și fel de teorii despre amenințarile la adresa Pamantului, de la asteroizi la comete. Iata ca exista cateva scenarii posibile in viitorul indepartat, care ar duce la sfarșitul vieții de pe Terra.

- Ieri, in Senat, parlamentarul PNL de Vrancea Catalin Toma l-a intrebat pe ministrul Educației Naționale, Liviu Pop, daca are cunoștința de studiul efectuat de catre Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD) cu privire la educația din Romania ”In primul rand vreau sa va intreb daca…

- 250 de militari din statul american Kansas sunt noii locuitori ai bazei militare de la Mihai Kogalniceanu. Fac parte dintr-o unitate de elita care a luptat in razboaiele din Afganistan si Irak. Pana sa treaca la munca din poligoane, soldații din Kansas s-au apucat de invațat limba romana. Deja pot sa…

- Autovehiculele de tip hibrid, considerate "prietenoase cu mediul", produc de patru ori mai mult dioxid de carbon (CO2) in comparație cu specificațiile producatorilor, se arata intr-un raport australian, publicat luni, citat de Xinhua, scrie agerpres.ro.

- O pacienta din New York este prima persoana care a beneficiat in Statele Unite de un implant de cutie toracica realizata la imprimanta 3D, conform unui anunț publicat joi de Organizația pentru Cercetare Științifica și Industriala din Commonwealth (CSIRO), citat de Xinhua si AGERPRES.Citeste…

- Organizația este prezenta in 43 de state ale spațiului european și reprezinta aproape 2000 de specialiști care activeaza in acest domeniu. Universitatea Politehnica din București este prima universitate din Europa care semneaza un protocol de colaborare cu Eurocontrol. Acest acord este rezultatul…

- Uniunea Europeana (UE) a adoptat luni interdictia totala a investitiilor europene in Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC), in incercarea de a intensifica prin aceste noi sanctiuni presiunea economica asupra Phenianului in legatura cu programele nuclear si de rachete balistice, informeaza…

- Aud tot mai des politicieni care dau vina pe așa-zise forte oculte interne sau externe, care ar atenta la stabilitatea țarii, confundata, invariabil, cu stabilitatea partidelor aflate la putere si intangibilitatea liderilor acestora. Fac asta, fie din incapacitatea de a propune ceva coerent unei…

- Gigantul american Samsung a facut publice estimarile pentru al treilea trimestru al anului, fiind asteptat un record in ceea ce priveste profitul. Cei de la Samsung se aşteaptă ca în al treilea trimestru al acestui an să obţină un profit de 14,5 trilioane de won (aproximativ…

- Vineri, 13 octombrie, pe Pamânt va începe o furtuna magnetica care va dura doua zile, conform unui anunt publicat pe site-ul centrului de meteorologie din SUA. Potrivit avertismentului centrului de meteorologie, furtuna magnetica poate duce la probleme în funcționarea dispozitivelor…

- Compania Spațiala americana SpaceX , a trimis cu succes 10 sateliți pe orbita inferioara a Pamantului. Lansarea a avut loc la baza Vandenberg din California, iar racheta Falcon 9 a fost recuperata de un vas drona, in Oceanul Pacific.

- Noi inscrieri in Organizatia ALDE Rosiorii de Vede in Politic / In data de 04 octombrie 2017, s-a desfasurat sedinta Biroului Politic al Organizatiei ALDE Rosiorii de Vede, in cadrul careia s-au alaturat noi membri, precum: avocatul Nicolescu Cosmin Marius, fost presedinte al Organizatiei PSRO Rosiorii…

- Pawel Fratczak, un purtator de cuvant al pompierilor polonezi, a precizat ca zeci de mii de gospodarii au ramas fara electricitate dupa ce mai multi copaci doborati au rupt liniile electrice. Furtuna a omorat un barbat in varsta de 67 de ani care incerca sa-si asigure acoperisul casei si…

- Un amplu proiect de renovare va fi demarat in curand la Palatul Potala din Lhasa (Tibet), potrivit unui oficial, citat de Xinhua. Aprobat de Administrația de Stat pentru Patrimoniul Cultural, proiectul se va concentra pe repararea acoperișului placat cu aur al palatului și…

- Bucurestiul este unul dintre cele mai aglomerate orase din Europa. Are doar 200.000 de locuri de parcare pe care se bat 1.300.000 de soferi. Daca prinzi un loc de parcare in anumite zone… ori esti foarte baftos din fire, ori cineva acolo sus te iubeste teribil, pentru ca asta e un adevarat…

- Cei doi militari rusi au fost capturati in timpul confruntarilor din zona Deir al-Zor, anunta organizatia terorista sunnita. In inregistrarea video, cei doi militari apar imbracati in haine de culoarea gri, iar unul pare sa aiba arsuri pe fata. Unul dintre militari vorbeste in limba…

- Se indragostesc rapid, dar le trece la fel de repede. Si se reindragostesc asa la infinit. Nu pot ramane fideli unei singure femei, ci se lasa mereu cuceriti, isi doresc intotdeauna ceva nou, ceva care sa le faca inima sa tresalte.

- Un grup de exploratori care a mers în Antarctica a avut parte de o descoperire terifianta, sub apele înghetate. Oamenii au gasit un yacht de provenineta braziliana, iar privelittea parca e desprinsa din filmele de groaza. Ambarcatiunea se numeste The Mar Sem Fim si,…