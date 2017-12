Stiri pe aceeasi tema

- India se pregateste sa devanseze Marea Britanie si Franta pentru a deveni, in 2018, cea de a cincea economie a lumii, potrivit un studiu publicat marti de institutul londonez Centre for Economics and Business Research (CEBR), transmite AFP.

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, arata estimarile Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, conform Bloomberg. China ar urma sa depaseasca Statele Unite si sa ajunga pe locul intai la nivel global pana in anul 2032. De asemenea,…

- Banca Nationala a Moldovei (BNM) a publicat o sinteza detaliata a investigatiei fraudei bancare, in care sunt descrise, in opt capitole, metodologia investigatiei internationale, analiza expunerilor bancilor fraudate in perioada 2012-2014, legatura grupului Shor cu actionariatul bancilor fraudate, mecanismele…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri lansarea procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu, in legatura cu temerile privind statul de drept in Polonia. Aceasta procedura este declansata…

- Michel Barnier a explicat ca domeniul serviciilor financiare nu va fi inclus in eventualul acord comercial cu Marea Britanie."Nu exista niciun acord comercial care sa includa servicii financiare. Nu exista asa ceva", a declarat Michel Barnier, citat de cotidianul The Guardian.Acest…

- La reuniunea Consiliului European in format UE 27, care a avut loc vineri la Bruxelles, liderii europeni au evaluat stadiul progreselor inregistrate in cadrul negocierilor privind Brexit-ul in cele trei domenii specifice - drepturile cetatenilor, frontiera cu Irlanda si decontul financiar.Liderii…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a lansat joi un apel la 'unitate' pentru depasirea diviziunilor care se manifesta, pe de o parte, intre tarile din estul si din vestul Uniunii Europene in chestiunea migratiei si, pe de alta parte, intre tarile din nordul si sudul blocului comunitar…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marti, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale Art. 50, in contextul negocierilor generate de retragerea Marii Britanii din UE. Oficialul roman a afirmat ca se are in vedere parafarea unui acord privind Brexit…

- „Referitor la drepturile cetatenilor, Marea Britanie si Uniunea Europeana au cazut de acord ca cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie, precum si membri de familie ai acestora, vor continua sa beneficieze de drepturile conferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou…

- Acordul anuntat vineri cu privire la Brexit ii permite Marii Britanii sa "treaca la urmatoarea etapa de umilire", a apreciat Nigel Farage, fost lider al formatiunii eurosceptice britanice UKIP (Partidul Independentei), transmite dpa, conform agerpres.ro. "Un acord la Bruxelles este o veste…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat vineri ca in ceea ce privește Brexit, in principiu, angajamentul Marii Britanii este ca toți cei care se afla pe teritoriul britanic și dețin "acte in regula" sa beneficieze in continuare de același statut și dupa ieșirea acestei țari din…

- Comisia Europeana recomanda trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa, citând un comunicat oficial de la Bruxelles.

- Uniunea Europeana si Marea Britanie nu au reusit sa ajunga luni la un acord in negocierile privind Brexit-ul, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la finalul intalnirii avute la Bruxelles cu premierul britanic Theresa May, transmit Reuters, AFP si dpa.Intr-o conferinta…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a cerut marți Uniunii Europene și Marii Britanii sa negocieze ''rapid'' și ''fara animozitate inutila'' asupra ieșirii Regatului Unit din blocul comunitar.

- Incercarile premierului britanic Theresa May de a pastra secretul asupra planurilor sale pentru Brexit au generat noi dispute marți, cand parlamentarii i-au reproșat ca nu le-a pus la dispoziție in integralitatea lor studiile guvernului privind impactul economic al ieșirii Marii Britanii din Uniunea…

- Rezolvarea problemei frontierei irlandeze dupa Brexit va fi posibila doar daca blocul comunitar va fi de acord sa discute despre un nou acord comercial, considera guvernul de la Londra, transmite Bloomberg, conform news.ro.Secretarul pentru Brexit, David Davis, a declarat ca nu va fi posibila…

- Aproximativ 3,9 milioane de turisti straini au vizitat in august Marea Britanie si au cheltuit 2,80 miliarde de lire sterline (3,7 miliarde de dolari), ambele cifre reprezentand un record, arata datele preliminare ale Oficiului National de Statistica (ONS), transmit AP si Reuters. In schimb,…

- In ședința Comitetului Executiv de vineri, care a inceput la Baile Herculane, social-democrații vor discuta despre realizarile Cabinetului Tudose, dar și despre cele zece luni de guvernare. Tonul este dat de un raport pe zeci de pagini, doar cu planșe și grafice colorate, in care sunt inventariate 100…

- Adunarea Generala a ONU (care are 193 de membri) și Consiliul de Securitate (care are 15 membri) au atribuit joi patru posturi de judecatori din cele cinci ce urmau sa fie atribuite Curții Internaționale de Justiție (CIJ), in urma unor alegeri complexe care au durat toata ziua, informeaza AFP. …

- Guvernul britanic va propune un amendament la proiectul de lege privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana pentru a stabili data exacta, din dorinta de a evita orice confuzie, a declarat joi ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, relateaza site-ul BBC News, citat de Mediafax."Amendamentul…

- In interviu, Emmanuel Macron povestește ca a incercat sa-l convinga in octombrie pe președintele american Donald Trump sa continue susținerea acordului nuclear. "I-am spus: 'Ce alta opțiune aveți? Ce propuneți? Daca doriți sa rupeți toate relațiile cu Iranul privind activitațile sale nucleare, veți…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a intalnit, pe 3 și 4 noiembrie, cu reprezentanții comunitații romanești din Marea Britanie. Acțiunea face parte din cadrul amplei campanii de consultari publice „Romania in contextul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana“, in cadrul…

- Detaliind planurile pentru un program de inregistrare a cetațenilor comunitari, Departamentul pentru Ieșirea din Uniunea Europeana și Ministerul de Interne au afirmat ca cetațenii UE vor beneficia de o perioada de grație de doi ani in care pot aplica pentru obținerea statutului de rezident post-Brexit.…

- Presedintele american va chema toate tarile, cu China in frunte, sa "faca mai mult" pentru a izola Coreea de Nord al carei program nuclear reprezinta o "amenintare pentru lumea intreaga", a declarat joi Casa Alba, citata de France Presse.Trump pleaca din Washington vineri pentru un turneu…

- Sfarsitul erei in care folosim masini pe benzina si diesel este tot mai aproape, in conditiile in care piata celor electrice este in plina dezvoltare. Constructorii auto reusesc de la an la an sa dezvolte autonomia masinilor electrice, astfel ca este clar ca viitorul este al lor.…

- Marea Britanie vrea un acord de tranzitie cu Uniunea Europeana privind Brexit pana in primul sfert al anului 2018, a declarat miercuri ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, relateaza site-ul agentiei Reuters. Marea Britanie militeaza pentru implementarea unei perioade de tranzitie…

- Romania, in topul producatorilor mondiali de vin Producția mondiala de vin a scazut cu 8,2% in 2017, pana la 246,7 milioane hectolitri, cel mai redus nivel inregistrat dupa 1961, insa Portugalia, Romania, Ungaria și Austria au fost singurele țari din Europa a caror producție de vin a crescut comparativ…

- Cetatenii britanici care locuiesc in Spania vor putea sa ramana in tara chiar si in cazul in care Marea Britanie si Uniunea Europeana nu vor ajunge la un acord de Brexit, a anuntat duminica ministrul spaniol de Externe, Alfonso Dastis. "Sper ca va fi un acord (de Brexit). Daca nu va fi, atunci…

- Premierul britanic, Theresa May, a facut publica o scrisoare deschisa adresata direct cetatenilor Uniunii Europene care traiesc in Regat, prin care a tinut sa-i asigure, din nou, ca le vor fi respectate drepturile. Aceasta a descris pe scurt modul in care va functiona sistemul de acordare a rezidentei:…

- Dupa o intrevedere avuta cu presedintele Partidului Popular European, Manfred Weber, Kurz a precizat ca Turcia nu indeplineste criteriile de aderare la Uniunea Europeana. ”Prin urmare, negocierile cu Turcia trebuie incheiate”, a scris Kurz pe Twitter. Turcia a inceput negocierile…

- Prin intermediul unei postari pe Facebook, Theresa May a subliniat ca procedura aplicarii pentru un statut stabil in Marea Britanie va fi simplificata, iar costurile vor fi reduse. "Am fost clara in acest demers ca drepturile cetatenilor sunt prioritare. Stiu ca si ceilalti lideri au acelasi…

- Donald Tusk a facut public acest calendar la cateva saptamani dupa mai multe apeluri pentru o revizuire in profunzime a UE, venite mai ales din partea președintele francez, Emmanuel Macron, și a președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Acest program ar urma sa debuteze cu summitul…

- Philip Hammond, ministrul britanic de Finante, s-a referit la Uniunea Europeana ca la un ”inamic”, in cadrul negocierilor privind iesirea Marii Britanii din Blocul comunitar, reactie ce ar putea starni dezacorduri intre liderii europeni, informeaza The Independent. Hammond si-a indemnat…

- 'Britanicii descopera, pe zi ce trece, noi probleme. Acesta este motivul pentru care acest proces va dura mai mult decat s-a crezut inițial', a declarat Juncker, intr-un discurs ținut la Universitatea din Luxemburg. 'Nu putem gasi deocamdata un compromis real in ce privește angajamentele financiare…

- Convoiul include aproximativ 30 de vehicule militare, a declarat Abu Khairo, un comandant al gruparii rebele Armata Siriana Libera (FSA), care se afla in zona. Militarii turci au fost escortati de luptatori din Tahrir al-Sham, o alianta a gruparilor islamiste din care face parte un fost…

- Președintele Klaus Iohannis a respins, joi, informațiile aparute in presa britanica potrivit carora Romania, Germania și Franța ar cere blocarea negocierilor pentru Brexit. Întrebat de jurnaliști, la Craiova, dacă România este printre țările care doresc să blocheze…

- Romania a blocat negocierile pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Informatia a fost publicata de cotidianul The Times, care citeaza surse de la Bruxelles, informeaza joi dimineața Digi24.Potrivit jurnalistilor britanici, Romania, Franta si Germania au cerut stoparea deschiderii…

- Uniunea Europeana va trebui sa reanalizeze strategia privind Brexit daca Marea Britanie nu îsi va îmbunatati semnificativ propunerile adresate Bruxellesului, afirma presedintele Consiliului European, Donald Tusk, citat de site-ul agentiei Reuters, scrie Mediafax. "Auzim ca…

- "Presedintele nu analizeaza doar o parte a situatiei. El se uita la tot comportamentul gresit al Iranului. Nu doar acordul nuclear este un comportament gresit, ci si testarea rachetelor balistice, destabilizarea regiunii, principalul stat care sponsorizeaza terorismul, atacurile cibernetice, programul…

- Incheiat in 2015 de Iran și marile puteri (Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Rusia, China și Germania), acordul vizeaza sa garanteze caracterul strict pașnic și civil al programului nuclear iranian, in schimbul ridicarii treptate a sancțiunilor. Imediat dupa acord, care a insemnat și ridicarea…

- Volumul de noi companii listate pe burse la nivel global, inregistrat pana in septembrie 2017, a depasit volumul total inregistrat in 2016. In perioada ianuarie - septembrie 2017, cele 1.156 de listari au atras un capital in valoare de 126,9 miliarde dolari, marcand o crestere de 59% a numarulului…

- Mohammad Javad Zarif, ministrul de Externe al Iranului a cerut UE sa se opuna sanctiunilor impuse de SUA împotriva Teheranului, daca Washingtonul va lua decizia de a renunta la acordul nuclear cu Iranul semnat în 2015, relateaza The Guardian. Iranul îndeamna Uniunea Europeana…

- Progresul privind prioritațile UE in primele patru runde de negocieri cu Marea Britanie nu a fost suficient, se arata in propunerea de rezoluție a Parlamentului. Consiliul European ar trebui sa confirme ca nu au fost facute ”progrese suficiente” privind cele trei obiective principale ale UE - asigurarea…