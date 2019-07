Oamenii de stiinta indieni au inceput sa verifice joi posibila origine extraterestra a unei pietre de marimea unei mingi de fotbal, cazuta din cer cu o zi inainte in campurile din estul Indiei, informeaza AFP.



Obiectul mineral, de culoare bruna, cantarind in jur de 15 kilograme, a aterizat miercuri dupa-amiaza intr-un camp de orez al satului Koriyahi, din statul Bihar, punandu-i pe fuga pe localnicii care munceau la camp.



"Fermierii lucrau in campul de orez cand aceasta piatra grea a cazut din cer cu zgomot", a declarat Shirsat Kapil Ashok, un oficial din districtul Madhubani,…