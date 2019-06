''Armata indiana executa ''Operatiunea Sankalp'', desfasoara (navele) INS Chennai si INS Snayna in Golful Oman pentru a linisti navele sub pavilion indian care opereaza sau tranziteaza prin Golful Persic si Golful Oman dupa incidentele de securitate maritima in regiune'', a anuntat pe Twitter purtatorul de cuvant al armatei indiene. In plus fata de cele doua nave, un avion indian de recunoastere va desfasura misiuni de supraveghere aeriana.

Intr-un comunicat, Ministerul indian al Apararii a amintit ca a transmis in ultimele zile mai multe notificari navelor comerciale sub pavilion indian,…