India - Sute de mii de persoane, evacuate din calea ciclonului Fani

India a inceput operatiunea de evacuare a sute de mii de locuitori din regiunile de coasta din nord-estul tarii, cu putin timp inainte de sosirea unui ciclon prognozat sa atinga vineri zona de uscat, relateaza miercuri Reuters. Mii de membri ai serviciilor de interventie in situatii de urgenta au fost desfasurati in statul Odisha pentru a ajuta la mutarea in adaposturi a persoanelor care locuiesc in case de chirpici in regiunile joase aflate in calea ciclonului Fani. ''Facem tot ceea ce putem pentru a-i informa in legatura cu acest ciclon si pentru a muta adaposturi aceste persoane vulnerabile'',…