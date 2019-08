Stiri pe aceeasi tema

- 'Din ce am vazut eu in sala, premierul chiar nu a fost implicat sau nu a dat vreo tenta in dreapta sau in stanga pentru un anumit candidat. Nici la retragerea lui Eugen Teodorovici nu s-a insistat. A fost o decizie a domniei sale, a fost luata in considerare... Chiar nu s-a simtit ca cineva trage…

- Senatorul Șerban Nicolae candideaza pentru șefia PSD la congresul din 29 iunie. Acesta a confirmat, pentru Mediafax, ca și-a depus candidatura. Șerban Nicolae devine astfel contracandidatul Vioricai Dancila pentru funcția de președinte al PSD.Și deputatul Liviu Pleșoianu a anunțat marți ca vrea sa caștige…

- Senatorul Șerban Nicolae candideaza pentru șefia PSD la Congresul din acest weekend. Acesta a confirmat, pentru Mediafax, ca și-a depus candidatura. Odata cu inscrierea in cursa pentru șefia PSD, Șerban Nicolae devine contracandidat al Viorici Dancila. Amintim ca și deputatul Liviu Pleșoianu…

- Conducerea PSD se reuneste in sedinta de Comitet Executiv. Social-democratii vor discuta despre Congresul din 29 iunie, congres pe care unii dintre liderii din teritoriu il vor amanat pentru toamna. Pana in prezent trei persoane si-au manifestat dorinta de a candida: Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu…

- Gianni Infantino a fost reales pentru un al doilea mandat de presedinte in fruntea FIFA, in cadrul Congresului forului de miercuri,de la Paris, anunța news.ro.Infantino, singurul candidat, a fost ales prin aplauze de cei 211 de membri ai FIFA. Citește și: Șeful Poliției, dezvaluire…

- Incendiul a cuprins, vineri, o cladire cu mai multe etaje din orasul Surate, statul Gujarat, India. Intre 50 si 60 de studenti se aflau in interiorul institutului de invațamant la momentul declanșarii incendiului. Unii dintre tineri, și-au pierdut viața dupa ce au sarit de la etaj in incercarea de a…

- Responsabilii nationalisti hindusi aflati la putere in India au revendicat joi victoria in alegerile legislative, dupa ce primele tendinte ale numararii voturilor au indicat un mare avans al acestora asupra rivalilor lor, transmite AFP potrivit Agerpres. 'India invinge din nou!', a scris pe…

- 'India invinge din nou!', a scris pe Twitter premierul in functie, Narendra Modi, care vizeaza un nou mandat in fruntea guvernului acestei tari cu 1,3 miliarde de locuitori. 'Aceasta mare victorie este victoria increderii poporului in cinci ani de conducere progresista si puternica a prim-ministrului…