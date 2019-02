In cazul unui razboi, nedorit de nimeni, India ar domina Pakistanul la toate categoriile de arme. Bugetul apararii detinut de India se ridica la 47 miliarde de dolari, in timp ce Pakistanul investește doar 7 miliarde de dolari. Ca efective militare, India are 1,3 milioane de cadre active si 2,8 milioane de cadre in rezerva, in timp ce Pakistanul poseda 637.000 de cadre militare active si 282.000 in rezerva, conform site-ului GlobalFirePower care se raporteaza la informațiile oficiale furnizate de guvernele lumii.

In caz de necesitate India ar putea mobiliza 483,6 milioane…