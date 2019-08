Ministrul s-a deplasat la Pokhran, locul in care India a efectuat cu succes teste nucleare in 1998 in timpul guvernarii premierului Atal Vajpayee.



"Pokhran este locul martor aL hotararii ferme (a lui Atal Vajpayee) de a face din India o putere nucleara si ramane in continuare puternic atasata doctrinei de a 'nu recurge prima' la arma nucleara", a scris Singh pe Twitter la finalul vizitei sale. "India a aderat strict la aceasta doctrina. Ceea ce se va petrece in viitor va depinde de circumstante", a avertizat el.



India se angajase in 1999 sa nu recurga prima la arma nucleara…