Capitala Indiei se pregateste pentru un ''cocktail mortal'' de poluare in saptamanile care urmeaza, a avertizat un oficial guvernamental dupa ce calitatea aerului in regiunea New Delhi s-a deteriorat miercuri, ingrijorand medicii si activistii de mediu, relateaza Reuters. Guvernul federal a precizat ca deteriorarea calitatii aerului la un nivel ''foarte slab" in cea mai mare parte din zonele orasului este cauzata de scaderea temperaturii si vantul moderat, ambele fenomene permitand acumularea poluarii. Oficialul guvernamental, care a dorit sa-si pastreze anonimatul, a spus…