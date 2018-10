Sapte elefanti au murit electrocutati dupa ce au atins un cablu electric prabusit la pamant in estul Indiei, a precizat sambata un oficial din domeniul forestier, potrivit dpa. O turma de elefanti care trecea vineri seara printr-un sat din padurea Dhenkanal Sadar din statul Orissa (estul Indiei) a intrat in contact cu linia de electricitate, a precizat Jitendranath Das, ajutor de padurar. Trupurile elefantilor au fost descoperite de sateni. Se pare ca elefantii s-au indepartat de habitatul lor in cautarea hranei, a spus Das. Defrisarile, braconajul si extinderea asezarilor umane au afectat efectivul…