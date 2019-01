India relochează crocodilii aflați lngă cea mai mare statuie din lume Oficialii indieni au început relocarea a aproximativ 300 de crocodili dintr-un rezevor care se afla fix lânga cea mai înalta statuie din lume pentru a permite vizitatorilor sa ajunga la monument cu ajutorul hidroavionului, relateaza BBC.

Animalele, unele de aproxmativ 3 metri, sunt momite în niște cuști de metal pentru a fi trimise în vestul statului Gujarat.

Statuia de 182 de metri care îl reprezinta pe eroul Sardar Vallabhbhai Patel a fost inaugurata în luna octombrie.

Statuia, localizata la 200 kilometri de de orașul principal Ahmedabad a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

