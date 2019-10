In cadrul unui plan de actiuni graduale, generatoarele diesel sunt interzise incepand de marti in regiunea metropolei cu 20 de milioane de locuitori. Alte masuri, precum interzicerea circulatiei camioanelor si crearea unei celule de criza vor fi implementate pe masura ce nivelurile particulelor in suspensie vor creste.

"Vom distribui masti anti-poluare scolarilor incepand de saptamana viitoare, insa data exacta nu a fost stabilita inca'', a declarat pentru AFP un responsabil municipal.

In perioada 4-15 noiembrie, va intra totodata in vigoare circulatia alternativa in oras. Vehiculele…