India - Primele 50 de vagoane cu apă au ajuns în oraşul Chennai, afectat de secetă Primul tren incarcat cu apa a ajuns in orasul indian Chennai, un centru de productie cu o populatie de circa 4,5 milioane de persoane care se confrunta de mai multe luni cu un deficit de apa, relateaza vineri agentia DPA.



Trenul cu 50 de vagoane, incarcat cu 2,5 milioane de litri de apa, a sosit vineri in orasul situat pe coasta sud-estica si ar putea fi urmat de alte transporturi efectuate, pe cat posibil, zilnic, in functie de spatiul disponibil de deplasare, a indicat un reprezentant al companiei de transport feroviar.



Trenul a strabatut in circa cinci ore cei 217 kilometri

Sursa articol: agerpres.ro

