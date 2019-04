Prim-ministrul indian Narendra Modi si-a exprimat marti votul in orasul Ahmedabad din statul Gujarat (vest), in timp ce alegerile parlamentare din India au intrat in a treia faza, relateaza agentia Xinhua. Modi si-a exprimat votul in circumscriptia parlamentara Gandhinagar, unde presedintele partidului la putere Bharatiya Janata (BJP), Amit Shah, este unul dintre candidati. Cea de-a treia faza a votarii in cadrul celui de-al 17-lea scrutin general din India este cea mai mare dintre cele toate cele sapte etape. Primele doua etape au avut loc pe 11 aprilie si respectiv 18 aprilie, in timp ce ultima…