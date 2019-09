India: Poliţia anunţă o captură de arme "în drum spre Kashmir" Fortele de ordine i-au interceptat pe suspecti joi dimineata si au confiscat patru arme de asalt AK-56, doua AK-47, sase incarcatoare si 180 de cartuse, potrivit responsabilului din politie Shridhar Patil.



"Camionul venea din Punjab si se indrepta spre Kashmir. Efectuam investigatii pentru a afla de unde au luat arsenalul", a declarat el in cadrul unei conferinte de presa.



Potrivit politiei, cei trei suspecti, rezidenti in Kashmir, sunt afiliati grupului islamist Jaish-e-Mohammed, care a revendicat atentatul sinucigas in care in jur de 40 de paramilitari indieni si-au pierdut… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul ONU al drepturilor omului ar trebui sa lanseze o ancheta in Kashmirul controlat de India, unde se profileaza un posibil genocid, a declarat marti, la Geneva, ministrul pakistanez de externe Shah Mehmood Qureshi, relateaza dpa. Qureshi a criticat in fata acestui organism al ONU decizia Indiei…

- Consiliul ONU al drepturilor omului ar trebui sa lanseze o ancheta in Kashmirul controlat de India, unde se profileaza un posibil genocid, a declarat marti, la Geneva, ministrul pakistanez de externe Shah Mehmood Qureshi, relateaza dpa potrivt Agerpres. Qureshi a criticat in fata acestui organism…

- Ministrul s-a deplasat la Pokhran, locul in care India a efectuat cu succes teste nucleare in 1998 in timpul guvernarii premierului Atal Vajpayee."Pokhran este locul martor aL hotararii ferme (a lui Atal Vajpayee) de a face din India o putere nucleara si ramane in continuare puternic atasata…

- Imran Khan "a vorbit cu presedintele Trump astazi. Ei au facut un schimb de opinii asupra situatiei in regiune si in special a celei din Kashmir", a declarat Shah Mehmood Qureshi intr-o scurta conferinta de presa.Seful guvernului pakistanez "i-a expus in detaliu presedintelui Trump punctul…

- Pakistanul a cerut marti ONU sa convoace o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate in contextul escaladarii tensiunilor intre Islamabad si New Delhi in privinta statului Jammu si Kashmir administrat de India, relateaza dpa potrivit Agerpres "Situatia prezinta o amenintare iminenta pentru…

- Pakistanul a cerut marti ONU sa convoace o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate in contextul escaladarii tensiunilor intre Islamabad si New Delhi in privinta statului Jammu si Kashmir administrat de India, relateaza dpa. "Situatia prezinta o amenintare iminenta pentru pacea si securitatea…

- Statele Unite au anuntat miercuri ca sprijina un dialog direct intre India si Pakistan privind Kashmirul, regiunea disputata de cele doua state, si au chemat la calm si retinere in contextul escaladarii tensiunilor, transmite Reuters. "Continuam sa sustinem un dialog direct intre India…

- Pakistanul a anuntat miercuri ca il va expulza pe ambasadorul Indiei si isi va rechema propriul ambasador de la New Delhi, transmite AFP. Guvernul de la Islamabad anuntase deja ca va reduce nivelul relatiilor diplomatice cu India si va suspenda comertul bilateral. Ministrul de externe…