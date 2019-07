Bilantul inundatiilor care au afectat statul Bihar din estul Indiei continua sa ramana sumbru, au informat marti oficialii locali, citati de Xinhua. Potrivit oficialilor indieni, peste 8,8 milioane de persoane din peste 13 districte ale statului Bihar au fost afectate de inundatii. "Nu exista nicio imbunatatire in ceea ce priveste inundatiile, iar situatia ramane sumbra in districtele Darbhanga, Sitamarhi si Muzaffarpur", a declarat un oficial din Patna. Bihar a fost fost afectat de inundatii inca de la inceputul acestei luni, in urma precipitatiilor torentiale care au cazut in Nepal. "Inundatiile…