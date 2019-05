Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe persoane au votat pana acum in Australia. Inainte de deschiderea sectiilor de votare din Romania, s-a mai votat in Afganistan, Azerbaidjan, Kazahstan, Uzbekistan, Singapore, Noua Zeelanda, Japonia, China, Emiratele Arabe Unite, Coreea, Vietnam, Malaezia, Iran, Sultanatul Oman, Filipine,…

- Principala formatiune rivala, Partidul Congresului, va avea doar 52 de deputati, iar liderul sau, Rahul Gandhi, nu a fost ales in noul legislativ in circumscriptia sa traditionala din statul Uttar Pradesh din nord, unde a pierdut in fata unei reprezentante a BJP. El va fi totusi deputat, deoarece…

- BJP a obtinut cel mai bun rezultat din istorie si va avea 303 parlamentari din totalul de 542.Principala formatiune rivala, Partidul Congresului, va avea doar 52 de deputati, iar liderul sau, Rahul Gandhi, nu a fost ales in noul legislativ in circumscriptia sa traditionala din statul Uttar…

- Mass media din Ungaria pune lupa pe traiectoria politica a lui Vosganian Un site maghiar dedica - surprinzator - un spațiu amplu analizei traiectoriei politice a candidatului de pe lista europarlamentara a ALDE Romania. Articolul publicat de barsonyos.hu este bine documentat, iar interesul vecinilor…

- 'India invinge din nou!', a scris pe Twitter premierul in functie, Narendra Modi, care vizeaza un nou mandat in fruntea guvernului acestei tari cu 1,3 miliarde de locuitori. 'Aceasta mare victorie este victoria increderii poporului in cinci ani de conducere progresista si puternica a prim-ministrului…

- Autor: Stelian ȚURLEA Cristian Preda este profesor de stiinte politice la Universitatea din Bucuresti, unde preda din 1992. Este autorul mai multor volume despre evolutia gandirii politice romanesti, istoria liberalismului, sisteme electorale si politica romaneasca. A fost secretar de stat la Ministerul…

- Originari din Bucovina, doi tineri si-au vandut apartamentul din Bucuresti si au plecat in aventura vietii lor. Andreia si Ionut Chiperi au simtit ca joburile pe care le aveau nu le aduceau satisfactii si au decis sa ia masuri. Si-au luat un an sabatic si au pornit intr-o calatorie prin lumea larga.…

- Diseara, de la ora 20.00, la Antena 1 incepe etapa finala din Asia Express – Drumul Elefantului! Dupa mii de kilometri și sute de misiuni, concurenții intra pe ultima suta de metri a competiției. Drumul lor prin India nu putea sa nu fie presarat și cu dansuri și nu avea cum sa nu se opreasca și la Bollywood.…