India - Patru alpinişti salvaţi, alţi opt daţi dispăruţi în Himalaya Patru britanici surprinsi de o avalansa au fost salvati de pe partea indiana a lantului muntos Himalaya, in timp ce cautarile continua pentru gasirea altor opt alpinisti, dati disparuti in acelasi masiv, au indicat autoritatile indiene, citate de AFP.



Britanicii au fost salvati elicoptere dupa ce fusesera zariti duminica dimineata intr-o tabara de baza din apropierea celui de-al doilea varf ca inaltime din India, masivul Nanda Devi.



Cei opt alpinisti disparuti - dintre care patru britanici, doi americani, un australian si un indian - planuiau sa escaladeze saptamana trecuta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei opt alpinisti escaladau Nanda Devi, al doilea munte ca inaltime din India și au fost dati disparuti, dupa ce nu s-au mai intors la tabara de baza, informeaza sambata BBC. Grupul, care includea patru alpinisti din Marea Britanie, incepuse escaladarea muntelui de 7.816 de metri din Himalaya pe 13…

- Grupul, care includea patru alpinisti din Marea Britanie, incepuse escaladarea muntelui de 7.816 de metri din Himalaya pe 13 mai. Cand alpinistii nu s-au intors la tabara de baza, asa cum era planificat, o echipa de cautare si salvare a fost trimisa in incercarea de a-i gasi. Un oficial…

- Un american și o femeie din India au murit pe Everest, din cauza epuizarii și a raului de altitudine. Cei doi alpiniști reușisera sa atinga varful, dar au petrecut prea mult timp in "zona morții", zona aflata la peste 8.000 de metri altitudine, unde organismul este solicitat in mod extrem. Motivul?…

- Trebuie sa stai la coada pentru a ajunge pe acoperișul lumii, cu o așteptare de mai multe ore în apropiere de vârful Everestului, în Himalaya, au anunțat joi organizatorii expedițiilor, potrivit AFP, care noteaza ca doi alpiniști și-au pierdut viața în aceasta zi.Peste…

- Cei doi alpinisti, Biplab Baidya (48 de ani) si Kuntal Kanrar (46 de ani), si-au pierdut viata in cursul noptii de miercuri spre joi la o altitudine de circa 8.000 de metri.Compania de drumetii Peak Promotion din Nepal a anuntat ca Baidya, care ajunsese miercuri la altitudinea de 8.586…

- Corpurile a trei alpinisti profesionisti care erau disparuti de trei zile in urma unei avalanse produse in Canada au fost gasite, au anuntat autoritatile, citate de CNN potrivit mediafax David Lama, Jess Roskelley si Hansjorg Auer erau disparuti dupa producerea unei avalanse in Parcul national…

- Sedus de spiritualitatea Orientului, Paul Brunton a calatorit in aceasta regiune pentru a cunoaste oameni sfinti si a-si insusi intelepciunea lor. In 1936, a petrecut cateva luni intr-un loc izolat din muntii Himalaya, unde a aplicat invataturile stravechi in incercarea de a intra in contact cu sinele…

- Operatiunile de cautare a doi alpinisti, un britanic si un italian, dati disparuti pe al noualea cel mai inalt varf din lume au fost reluate luni de salvatori transportati cu elicopterele militare dupa ce interventiile au fost suspendate in cursul weekendului din cauza ninsorilor abundente, relateaza…