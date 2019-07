Stiri pe aceeasi tema

- Precipitatiile abundente si raurile iesite din matca au dus, cu mai bine de o saptamana in urma, la inundarea unor portiuni extinse din estul Indiei, iar oficialitatile au anuntat luni ca, pana la aceasta ora, 102 persoane au decedat in statul Bihar, cu 35 mai multe decat estimarile guvernamentale…

- Ploile musonice inregistrate in ultimele trei zile au afectat puternic regiunea de coasta a statului Maharashtra, inclusiv hub-ul financiar Mumbai, peste 30 de persoane pierzandu-si viata in urma prabusirii unui zid si a mai multor case, dar si a inecului si a electrocutarii. Marti noapte, o fisura…

- Cel putin 15 persoane au murit si alte 69 au fost ranite in urma prabusirii unui zid, provocata de ploile musonice din capitala economica a Indiei, Mumbai, potrivit unui bilant oficial publicat marti si citat de AFP.

- Zidul s-a prabusit in plina noapte, marti, in jurul orei locale 02:00 (20:30 GMT, luni), a declarat pentru AFP, Tanaji Kamble, un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta din Mumbai. Mumbai, al doilea oras ca marime de pe coasta de vest a Indiei, ce are aproximativ 20 de milioane de locuitori,…

- Cel putin 49 de persoane au murit in ultimele 24 de ore in statul Bihar, in nordul Indiei, afectat de peste doua saptamani de o caldura extrema, au anuntat duminica autoritatile citate de AFP. Victimele sunt originare din regiunea Magadh, afectata de o seceta grava si unde temperaturile…

- Autoritatile indiene se pregatesc sa evacueze peste 300.000 de persoane care locuiesc pe coastele sale vestice in contextul in care un ciclon deosebit de puternic, Vayu, este asteptat sa loveasca joi dimineata acele regiuni din statul Gujarat, informeaza Reuters. Ciclonul Vayu, care s-a format in Marea…

- O ambulanta de Terapie Intensiva Mobila a ramas impotmolita in noroi in timp ce se deplasa spre un pacient aflat in stare de inconstienta intr-un sat aflat la 21 km de municipiul Vaslui. Echipajul medical a ajuns la pacient dupa mai bine de o ora de la solicitare. Barbatul era deja decedat.