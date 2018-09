Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe atacuri au vizat luni poliția in doua zone din Cecenia, in Caucazul rusesc, soldate cu mai mulți raniți in randul forțelor de ordine, a anunțat liderul cecen Ramzan Kadirov, care a precizat ca atacatorii au fost „neutralizați”, scrie AFP.

- New Delhi – Posibilitațile sporirii schimburilor comercial-economice, dintre statele noastre, in special in domeniul agricol și agro-industrial, prin crearea și facilitarea condițiilor de export-import și respectarea cadrului legislativ internațional in domeniu, organizarea

- Doi cetateni romani au fost arestati sambata, 4 august, la New Delhi, in India, sub suspiciunea ca au piratat conturile a peste 300 de utilizatori de ATM-uri din mai multe zone din India, informeaza Politia locala, citata de Agerpres . Se crede ca barbatii au furat circa trei milioane de rupii (44.000…

- Stadiul actual si modalitatile de impulsionare a relatiilor moldo-indiene, colaborarea in cadrul organizatiilor internationale, precum si oportunitatile de diversificare a relatiilor comercial-economice au fost discutate astazi de Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii

- Cunoscut drept cel mai gras adolescent din lume, Mihir Jain a atins recordul de 237 de kilograme la doar 14 ani. Tanarul locuieste cu familia sa in New Delhi, India, iar in trecut dieta sa era compusa din pizza si paste, potrivit BBC.

- O fetița de 11 ani a fost violata de 18 barbați in India. Barbații au fost arestați dupa ce au violat-o pe minora care locuia in același complex de apartamente cu ei din orașul Chennai, situat in estul...

- Renee Kujur este manechin, dar faima a cunoscut-o datorita asemanarii foarte mari cu artista din Barbados -Rihanna. Tanara din New Delhi face senzație pe podiumurile naționale și internaționale, fiind considerata o revelație in modeling. E drept, și faptul ca aduce foarte bine cu vedeta de 30 de ani…

- Elevii din scolile publice din New Delhi vor primi incepand de luni lectii care ii invata ce trebuie sa faca pentru a fi fericiti in viata, prin intermediul unui "curs de fericire" creat de Dalai Lama, informeaza DPA. Noua initiativa, care se concentreaza pe "educatia holistica", se adreseaza…