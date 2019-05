'India invinge din nou!', a scris pe Twitter premierul in functie, Narendra Modi, care vizeaza un nou mandat in fruntea guvernului acestei tari cu 1,3 miliarde de locuitori. 'Aceasta mare victorie este victoria increderii poporului in cinci ani de conducere progresista si puternica a prim-ministrului Modi', a transmis pe aceeasi retea Amit Shah, presedintele Partidului Bharatiya Janata (BJP) si cel mai apropiat colaborator al omului forte al Indiei, informeaza Agerpres.

Potrivit comisiei electorale, la ora locala 14:45 (09:15 GMT), BJP se plasa in frunte dupa numararea voturilor in 299…